Neues Angebot für Obdachlose im Schanzenpark Stand: 09.02.2021 10:52 Uhr Die Temperaturen in Hamburg liegen zurzeit deutlich unter dem Gefrierpunkt: Für obdachlose Menschen lebensgefährlich. Für sie - und ihre Vierbeiner - gibt es jetzt ein neues Angebot im Schanzenpark.

Das Schroedingers hat dort seine Außenflächen für die Errichtung eines Zeltlagers bereitgestellt. Dort soll es "heiße Getränke, ausreichend Decken und warme Worte" für Bedürftige geben - unter Corona-Bedingungen. Helfer und Helferinnen wollen den Platz auch nachts betreuen und für Sicherheit sorgen.

Das Angebot richtet sich auch an die vierbeinige Begleitung der Bedürftigen. Hintergrund: In den meisten städtischen Unterkünften sind Hunde nicht erlaubt.

Drinnen "richtig muckelig"

Mehr als zehn Zelte sind nach einem Aufruf gespendet worden und stehen nun bereit. "Wir haben den Boden mit Matten isoliert und Matratzen darauf gelegt", sagte eine der Initiatorinnen am Dienstag. Mithilfe von Heizdecken sei es "richtig muckelig" in den Zelten. Kommen dürfe jeder, aber vor allem Menschen in Hundebegleitung, die nicht im sonstigen Winternotprogramm unterkommen.

Nach einem Spendenaufruf am Wochenende gebe es zunächst genug Sachspenden für das Projekt, die jetzt gesichtet würden. Allerdings seien Heizdecken weiterhin sehr willkommen.

