Neue Standorte für Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg Stand: 04.04.2022 06:13 Uhr Weil aktuell viele Geflüchtete in Hamburg Schutz suchen, will die Stadt an acht Standorten neue Flüchtlingsunterkünfte bauen. Darin sollen 1.300 Menschen auch längerfristig untergebracht werden können.

Fünf der neuen Unterkünfte entstehen dort, wo es schon welche gibt. Etwa in der Berzeliusstraße in Billbrook. Dort sollen 260 neue Unterkunftsplätze entstehen, wie die Sozialbehörde mitteilte. Auch die Unterkunft in der Brookkehre in Bergedorf wird demnach um 324 Plätze vergrößert.

AUDIO: Stadt Hamburg errichtet weitere Unterkünfte für Geflüchtete (1 Min) Stadt Hamburg errichtet weitere Unterkünfte für Geflüchtete (1 Min)

Drei neue Standorte, fünf Erweiterungen

Drei neue Standorte für die Unterbringung von Geflüchteten entstehen im Bezirk Hamburg-Nord und zwar im Hornkamp, in der Krausestraße und in Kiwittsmoor. Die insgesamt acht Standorte, die jetzt für Unterkünfte hergerichtet werden, hatte die Stadt bereits für den Fall geplant, dass viele Menschen in Hamburg Schutz suchen.

Seit Kriegsbeginn 6.400 neue Übernachtungsplätze

Laut Sozialbehörde sind seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Hamburg rund 6.400 neue Übernachtungsplätze entstanden, unter anderem in Hotels und in den Mundsburg-Türmen. Da diese Plätze nicht auf Dauer genutzt werden können, will die Stadt die Laufzeit bereits bestehender Unterkünfte verlängern.

Neue Unterkünfte und Erweiterung bestehender Unterkünfte:

Hamburg-Mitte:

Billbrook Berzeliusstraße, Erweiterung, 260 Plätze

Hamburg-Nord:

Fuhlsbüttel Hornkamp, 148 Plätze

Dulsberg Krausestraße, 60 Plätze

Langenhorn Jugendparkweg, Erweiterung, 56 Plätze

Langenhorn Kiwittsmoor, 266 Plätze

Bezirk Wandsbek:

Rahlstedt Sieker Landstraße 11, Erweiterung, 120 Plätze

Bezirk Bergedorf:

Bergedorf Brookkehre I, Erweiterung, 324 Plätze

Curslacker Neuer Deich I, Erweiterung, 56 Plätze

