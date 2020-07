Stand: 24.07.2020 21:07 Uhr - Hamburg Journal

"Mein Schiff 2" startet in Hamburg aus Corona-Pause

Monatelang hat die Kreuzfahrtindustrie an einem Hygienekonzept gearbeitet, um wieder Fahrten anbieten zu können. Am Freitag legt nun das erste große Kreuzfahrtschiff seit der Corona-Pandemie in Hamburg ab. Es ist die "Mein Schiff 2" mit einer Mini-Kreuzfahrt übers Wochenende nach Norwegen. 1.200 Passagiere sind an Bord.

Einchecken in Corona-Zeiten aufwendig

Das Einchecken am Abfertigungsterminal in Steinwerder ist ein aufwendiges Prozedere. Mittels Wärmebildkamera wird die Körpertemperatur der Gäste gemessen, ein Gesundheitsfragebogen muss ausgefüllt und die Hände müssen desinfiziert werden.

"Wir sind bestens ausgerüstet für den Fall, dass Corona auftritt", sagt Kapitän Tom Roth. "Wir haben tägliche Temperaturkontrollen, wir haben hochsensible und modernste Elektronik an Bord und dann haben wir Krankenstationen, die isoliert sind und wir können an Bord einen Covid-Schnelltest durchführen." So sollen im Fall eines Virus-Ausbruches die betroffenen Personen sofort isoliert und dann von Bord gebracht werden.

Kreuzfahrt-Besatzung war zwei Wochen isoliert

Die gesamte Besatzung der "Mein Schiff 2" wurde bereits vor Dienstantritt getestet und anschließend zwei Wochen lang isoliert. Wie am Freitag bekannt wurde sind auf zwei AIDA-Kreuzfahrtschiffen in Rostock zehn Besatzungsmitglieder positiv auf Corona getestet worden. Ein Horrorszenario für jedes Schiff.

Dabei sollte mit den nun startenden Kurz-Kreuzfahrten auch ein Zeichen gesetzt werden. "Bei der Wiederaufnahme des Betriebes geht es in erster Linie darum, zu zeigen, dass Kreuzfahrten möglich sind in Zeiten von Corona", sagt Wybcke Meier, TUI Cruises. "Die Wirtschaftlichkeit steht dabei nicht im Vordergrund."

Freitagabend um 21.30 Uhr läuft die "Mein Schiff "" gen Norwegen aus und soll am Montag früh - hoffentlich ohne Corona an Bord - wieder in Hamburg anlegen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 24.07.2020 | 19:30 Uhr