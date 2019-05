Stand: 05.05.2019 16:52 Uhr

Mathe-Abi zu schwer? Online-Petition gestartet

Nach Ansicht vieler Hamburger Schüler ist die Mathematik-Abiturprüfung, die am Freitag geschrieben wurde, zu schwer gewesen. Einige haben jetzt eine Online-Petition gestartet, die sich an die Behörde für Schule und Berufsbildung richtet. Darin heißt es, die Anforderungen seien nicht erfüllbar gewesen. Die Schüler fordern von der Behörde eine Stellungnahme und "eine gerechte Lösung".

Noch keine Aussagen von Schulbehörde

Bislang haben mehr als 2.000 Menschen die Initiative auf der Plattform OpenPetition unterstützt. Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, sagte am Sonntag, die Abiturprüfung sei erst am Freitag gewesen. Die Behörde habe deshalb noch keine Rückmeldung bekommen.

Auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern

Auch in Niedersachsen gibt es Proteste gegen die diesjährige Mathe-Prüfung. An der dortigen Online-Petition beteiligten sich bereits mehr als 9.000 Menschen. Das niedersächsische Kultusministerium sagte bereits eine Überprüfung zu. Eine ähnliche Aktion gibt es in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch Schüler in Bayern starteten eine Petition. Dort fordern sogar schon fast 50.000 Menschen eine Notenanpassung. Darin heißt es: "Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen." Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte eine Überprüfung der Aufgaben an.

Mathe-Unterricht in Hamburg soll besser werden

Für die schriftlichen Mathe-Abiturprüfungen werden in Hamburg seit 2017 Aufgaben aus einem bundesweiten Pool genutzt. Sie wurden von einer Arbeitsgruppe bestehend aus Fachexpertinnen und Fachexperten der Länder erarbeitet. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte im vergangenen Dezember angekündigt, den Mathematik-Unterricht in Hamburg zu verbessern. Hintergrund war das schlechte Abschneiden der Hamburger Schüler im Bundesvergleich.

Mathe-Abitur zu schwer? NDR 90,3 - 05.05.2019 17:00 Uhr Autor/in: Franziska Becker Viele Hamburger Schüler bangen nach den Mathe-Abiturprüfungen um ihre Zensuren und haben eine Petition gestartet. In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Aktionen.







