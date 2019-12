NDR 90,3

Letzter Hamburg-Teil von "Die Welt" erschienen

Für den Medienstandort Hamburg gibt es zum Jahreswechsel eine Veränderung: Am Silvestertag ist zum letzten Mal der Hamburg-Teil der Zeitung "Die Welt" erschienen. Verkündet hatte der Medienkonzern Axel Springer die Pläne zu dieser Änderung bereits im September. Mit dem Ende des eigenständigen Lokalteils geht eine Ära zu Ende. Vor mehr als 73 Jahren war "Die Welt“ in Hamburg gegründet worden: Im April 1946 von der britischen Militärregierung. Sechs Jahre später kaufte der Axel-Springer-Verlag das Blatt.

Letzter Hamburg-Teil in "Die Welt" NDR 90,3 - 31.12.2019 14:00 Uhr Der Hamburger Regionalteil der Zeitung "Die Welt" ist zu Silvester zum letzten Mal erschienen. Einen Hamburg-Teil gibt es künftig nur noch in der "Welt am Sonntag". Andreas Gaertner berichtet.







Treue "Welt"-Leser in Hamburg

Seit 1993 sitzt die Zentralredaktion zwar bereits in Berlin, doch in Hamburg hat "Die Welt" noch immer viele treue Leser und Abonnenten. Die müssen sich nun umgewöhnen, denn einen speziell für ihre Stadt zusammengestellten, gedruckten Lokalteil wird es künftig nur noch in der Wochenzeitung "Welt am Sonntag" geben.

Was das für die Redaktion bedeutet - zuletzt bestehend aus 14 festen und mehreren freien Mitarbeitern -, konnte der Medienkonzern Axel Springer auf Anfrage von NDR 90,3 nicht sagen. Man sei noch mit den Mitarbeitern im Gespräch. Ein Teil werde sich aber auf den Hamburg-Teil der "Welt am Sonntag" konzentrieren.

Auch Ungewissheit bei "Hamburger Morgenpost"

Weiter ungewiss ist auch das Schicksal der Zeitung "Hamburger Morgenpost" (Mopo). Die DuMont-Mediengruppe in Köln sucht einen Käufer. Eine für Dezember angekündigte Entscheidung wurde kürzlich auf Januar vertagt. Schlimmstenfalls droht das Ende der gedruckten Mopo. Dann würde Hamburg innerhalb kurzer Zeit gleich die zweite Lokalzeitung verlieren.

