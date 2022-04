Kommentar: Hamburg muss beim Hafen erst mal Hausaufgaben machen Stand: 09.04.2022 08:40 Uhr Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat vor dem traditionsreichen Übersee-Club die Leitlinien einer neuen Hamburger Hafenpolitik vorgestellt. Es geht um mehr Klimafreundlichkeit und eine Stärkung des Hafens: der soll ökologischer und grüner werden. Aber vorher müssen noch andere Dinge passieren, meint Anette van Koeverden.

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. Hat schon Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Mit Blick auf den Hafen will der Senat ganz viel: mehr Windkrafträder, LNG-Terminals und Landstromversorgung für Container- und Kreuzfahrtschiffe. Eine Schmiede für innovative Logistik und eine Herzkammer der Digitalisierung.

Kaimauern marode

Die Wahrheit sieht aber so aus, dass ein Großteil der Kaimauern marode ist. Von 2,5 Milliarden Euro ist die Rede, um die Kaimauern zu sanieren oder zu erneuern, auch wenn diese Summe offiziell nicht bestätigt wird. Viele Mauern sind schon 100 Jahre alt und die HPA, also die Hamburger Hafenverwaltung, weiß auch schon länger, dass es nicht gut aussieht.

Noch keine Lösung für das Schlickproblem

Nächster Punkt: der Hafenschlick. Der muss in steigenden Mengen aus der Fahrrinne für die Schiffe rausgebaggert werden, damit die Containerriesen es auf der Elbe nach Hamburg schaffen. Derzeit versucht Hamburg mit Schleswig- Holstein, Niedersachsen und dem Bund zu verhandeln, wohin man den Schlick kippen soll. Eine Lösung gibt es bislang nicht. Und da nutzt es auch nichts, dass der Bürgermeister sagt, der Schlick ist gar nicht giftig. Eigentlich ist es derselbe Schlick wie in der Nordsee. Aber das sehen die Nachbarländer und Umweltverbände durchaus anders.

Richtige und wichtige Ziele

Natürlich hat der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher in seiner Grundsatzrede richtige und wichtige Ziele vorgegeben. Tschentscher hat ein Bild entstehen lassen mit einem sauberen, digitalen und modernen Hafen. Ein Signal an die Hamburgerinnen und Hamburger und auch an die Hafenwirtschaft: Der Hafen wird weiter finanziell unterstützt und ist mehr als nur Kulisse für Touristen. Denn mit dem Hafen wird Geld verdient. 2,6 Milliarden an Steuereinnahmen, die Hälfte davon für Hamburg. Und das soll auch in Zukunft so sein.

Erst mal geht es um Sanierung

Aber bei aller Zukunftsmusik und dem Wunsch nach einem grünen, mit Windrädern und Landstrom ausgerüsteten Hafen, der an Modernität nicht zu übertreffen ist - zum Gesamtbild gehört auch: derzeit geht es ganz schlicht um Sanierung. Also, bitte erst mal die Hausaufgaben in der Gegenwart machen und die Lebensfähigkeit des Hafens erhalten. Und das - à la Goethe - nicht nur wollen, sondern auch tun.

