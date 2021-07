Hamburgs Linksfraktion fordert eine Esther-Bejarano-Straße Stand: 12.07.2021 21:07 Uhr Nach dem Tod von Esther Bejarano hat die Hamburger Linksfraktion gefordert, sie mit der Benennung einer Straße, eines Platzes oder einer Schule nach ihr zu ehren. Die Auschwitz-Überlebende und Kämpferin gegen Rassismus war am Sonnabend im Alter von 96 Jahren in Hamburg gestorben.

Bejarano sei ein Vorbild mit ihrer Haltung, ihrem Engagement und auch mit ihrem Optimismus, sagte die Hamburger Linken-Fraktionsvorsitzende Sabine Boeddinghaus am Montag. "Sie hat ihre Stimme genau deshalb mit einer unglaublichen Kraft erhoben gegen alle Formen rechter Hetze und Gewalt. Hamburg hat ihr so viel zu verdanken - es ist nur angemessen, wenn der Senat nun rasch handelt und einen wichtigen Ort oder eine Schule in unserer Stadt nach Esther Bejarano benennt", so Boeddinghaus. Aus dem Rathaus heißt es dazu: Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist dafür. Der Senat werde jetzt prüfen, welche Straßen oder Plätze dafür konkret in Frage kommen.

Eine Esther-Bejarano-Schule ist wahrscheinlich

Außerdem stehen die Chancen gut, dass es in Zukunft eine Esther-Bejarano-Schule in Hamburg geben wird. Ihr Name steht schon auf einer Liste für neue Schulnamen. Die Schulbehörde hatte im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen. Denn in den kommenden zehn Jahren entstehen 44 neue staatliche Schulen in Hamburg. Mehr als 700 Namensvorschläge gingen bei der Behörde ein - darunter eben auch der Name von Esther Bejarano. Es könnte aber auch die Schulkonferenz einer bestehenden Schule beschließen, sich nach der Antifaschistin umzubenennen.

Gedenken an Esther Bejarano

Das Auschwitz-Komitee hatte Bejarano am Sonntag am Platz der Bücherverbrennung in Hamburg gedacht. Freunde und Bekannte legten Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Nach der Nachricht über ihren Tod am Sonnabend gab es zahlreiche Würdigungen durch Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und der Politik. "Mit dem Tod von Esther Bejarano verliert Hamburg eine außergewöhnliche Bürgerin, die sich bis ins hohe Alter für das Gemeinwohl engagierte", sagte Hamburgs Bürgermeister Tschentscher laut einer Mitteilung am Sonnabend. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erklärte: "Hamburg und Deutschland haben einen ganz besonderen Menschen verloren. Darüber bin ich sehr traurig." Bejarano habe wie kaum jemand an die Gräuel der NS-Verbrechen erinnert und jahrzehntelang Menschen aller Altersgruppen für dieses Thema wachgerüttelt.

Musikerin und Auschwitz-Überlebende

Bejarano hatte das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt, weil sie dort im Mädchenorchester spielte. Später gründete sie das Auschwitz-Komitee in Deutschland. Bis ins hohe Alter engagierte sie sich gegen das Vergessen und gegen Rechtsextremismus. Hierfür besuchte sie auch zahlreiche Schulen und erzählte Kindern und Jugendlichen von ihrem Leben.

