Stand: 26.02.2025 07:46 Uhr Hamburger Unternehmen Otto setzt verstärkt auf KI

Die Hamburger Otto Group will mit Künstlicher Intelligenz (KI) das Einkaufen im Internet verbessern. Bereits im Einsatz ist etwa ein digitaler Einkaufsberater, der KI-basiert arbeitet. Allein beim Einzelunternehmen Otto arbeiten nach Angaben eines Konzernsprechers über 100 Mitarbeitende an KI-Anwendungen. Rund 70 KI-Modelle seien dort derzeit im Einsatz. Unterdessen strukturiert der Online-Händler den Kundenservice um. Rund 480 Callcenter-Mitarbeitende sollen entlassen werden. Als Grund nannte Otto unter anderem die anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland.

