Hamburger Spediteure rechnen mit steigenden Transportpreisen Stand: 25.04.2022 14:40 Uhr Steigende Dieselpreise, eine hohe Inflation und weltweite Probleme im Schiffsverkehr: Die Hamburger Spediteure rechnen damit, dass die Preise im Warentransport in diesem Jahr teilweise deutlich steigen werden.

Innerhalb eines Jahres hat sich der Dieselpreis fast verdoppelt. Das lasse sich aber nicht immer auf die Kundinnen und Kundne abwälzen, so das Ergebnis einer Umfrage des Vereins Hamburger Spediteure. Die Branche rechnet demnach zwar mit steigenden Umsätzen, aber nicht unbedingt mit mehr Gewinn.

Verspätungen von Containerschiffen macht Spediteuren zu schaffen

Zu schaffen macht den Spediteuren unter anderem, dass die Fahrpläne von Containerschiffen kaum noch eingehalten werden. Dass mindestens zehn Schiffe in der Deutschen Bucht darauf warten, in Hamburg abgefertigt zu werden, sei nicht normal, meinte der Vereinschef Axel Plaß. In Hamburg sei die Lage besonders dramatisch. Rotterdam und Antwerpen hätten zwar ebenfalls Probleme mit zu spät kommenden Schiffen, aber auch mehr Platz als Hamburg, um Container zwischenzulagern, erklärte Verbandsvize Willem van der Schalk. Er unterstellte außerdem den Hafen- und Terminalbetreibern in Hamburg, dass sie gar kein Interesse daran hätten, das Problem zu lösen. Je länger Boxen auf den Terminals stehen, desto mehr verdienen Unternehmen wie die Hamburger Hafen und Logistik AG daran. Niemand wolle da seinen Dukatenesel schlachten, so van der Schalk.

