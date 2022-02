Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises wird verkauft Stand: 02.02.2022 10:46 Uhr Luxus pur - und das unter Segeln: Dafür steht die Hamburger Kreuzfahrtreederei Sea Cloud Cruises. Nun soll das Unternehmen an eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz auf Malta verkauft werden.

Drei segelnde Kreuzfahrtschiffe hat das Unternehmen mit Sitz an der Außenalster in der Flotte, darunter die historische Luxusjacht "Sea Cloud" sowie das Schwesterschiff "Sea Cloud 2". Das dritte Schiff ist erst im vergangenen Jahr in Dienst gestellt worden. An Bord ist jeweils nur Platz für rund 100 Gäste. Gesegelt werden die Schiffe traditionell von Hand.

45 Mitarbeiter in Hamburg

Allein in Hamburg hat die Reederei etwa 45 Mitarbeitende, dazu kommen die Crews auf den Schiffen. Die Beschäftigten sind erst am Dienstag über den bevorstehenden Verkauf informiert worden.

Reederei gehörte Hamburger Geschäftsleuten

Die Reederei gehört bislang mehreren Hamburger Geschäftsleuten, darunter dem Reeder Hermann Ebel. Er hatte die "Sea Cloud" zusammen mit Partnern Ende der 70er-Jahre in Panama in marodem Zustand gekauft und zurück nach Deutschland gebracht, wo das Schiff gebaut worden war. Anfang er 1930er-Jahre war die "Sea Cloud" die größte Privatjacht der Welt.

