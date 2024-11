Stand: 28.11.2024 17:54 Uhr Hamburger Hafenmuseum: SPD und Grüne wollen Bau unterstützen

SPD und Grüne in Hamburg wollen das geplante Deutsche Hafenmuseum auf dem Kleinen Grasbrook mit maximal 98 Millionen Euro unterstützen. Hintergrund ist, dass die zugesagten Millionen aus dem Bundeshaushalt nicht ausreichen, um den Neubau in Sichtweite der Elbphilharmonie zu errichten. Insgesamt dürfe das Haus nicht mehr als 225 Millionen Euro kosten, so die beiden Regierungsfraktionen in einem Antrag an die Bürgerschaft. Übernächste Woche wird darüber abgestimmt.

