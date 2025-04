Stand: 03.04.2025 15:30 Uhr Hamburger Hafencity: Fensterputzer stürzt bei Arbeitsunfall

In der Hamburger Hafencity ist am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Laut Feuerwehr stürzte der Fensterputzer etwa drei Meter in die Tiefe. Er erlitt eine Kopfplatzwunde, konnte aber selbst aufstehen. Sanitäterinnen und Sanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus.

