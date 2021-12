Hamburg bekommt erste Schnellladestation für Elektroautos Stand: 20.12.2021 15:00 Uhr Hamburg liegt bei der Versorgung mit Ladestrom für Elektroautos bereits jetzt bundesweit vorn. Nun werden in der Hansestadt neue, besonders leistungsfähige Stationen gebaut.

"So schnell ging Laden noch nie", sagte Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) am Montag. Innerhalb nur weniger Minuten liefern die sogenannten HPC-Stationen genug Strom, damit ein E-Auto mehr als 100 Kilometer weit fahren kann. HPC steht für High Power Charger.

AUDIO: Erste Schnellladestation für Hamburg (1 Min) Erste Schnellladestation für Hamburg (1 Min)

Bald neun innerstädtische Schnellladestationen

Bundesweit gibt es solche Stationen vor allem an einigen Autobahnraststätten, in Innenstädten hingegen sind sie noch vergleichsweise selten. Die erste in Hamburg ist nun im Zirkusweg auf St. Pauli aufgestellt worden, weitere acht sind unter anderem in Barmbek, Altona und in Blankenese geplant.

Bis 2025 sind 2.000 Ladepunkte geplant

Betrieben werden die Schnellladestationen von Stromnetz Hamburg und sie stehen allen Anbietern offen. Hamburg will bis 2025 insgesamt mehr als 2.000 Ladepunkte im öffentlichen Raum schaffen. Der Bund unterstützt den Bau mit Zuschüssen. Bundesweit liegt die Hansestadt nach einer aktuellen Studie des Verbands der Automobilindustrie auf Platz 1 unter den Ländern, wenn man die Anzahl der Ladestationen in Relation zu den zugelassenen Autos setzt.

