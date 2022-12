Hamburg: Post sieht sich für das Weihnachtsgeschäft gerüstet Stand: 01.12.2022 06:04 Uhr In Hamburg ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Problemen bei der Zustellung von Briefen und Paketen gekommen. Das Unternehmen Deutsche Post DHL sieht sich trotzdem gut für das Weihnachtsgeschäft gerüstet. Die Krankheitswelle der vergangenen Wochen sei überstanden.

400 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Unternehmen seit Oktober allein in Hamburg eingestellt, um den großen Ansturm in der Adventszeit zu bewältigen. Unternehmenssprecher Strefan Laetsch drückt es so aus: Die betriebliche Lage sei stabil, trotz der Probleme der vergangenen Wochen. Bei den enormen Mengen könne es länger dauern. "Aber unser Leistungsversprechen gilt auch in diesem Jahr: Alle Pakete, die uns bis zum 20. Dezember eingeliefert werden, können wir noch bis Heiligabend zustellen", so Laetsch.

Hohe Arbeitsbelastung bei Post- und Paketzustellern

Ganz so zuversichtlich ist die Gewerkschaft ver.di nicht, sie meldet Zweifel an. Lars-Uwe Rieck von ver.di wirft der Deutschen Post DHL vor, zu lange auf befristete Verträge gesetzt zu haben. Deshalb hätten viele Beschäftigte die Post verlassen. "Darüber hat sich die Post sicher selber das Bein gestellt", so Rieck. Die Lage schönzureden helfe ja auch nicht. Außerdem seien viele Post- und Paketzusteller und -zustellerinnen durch den hohen Arbeitsdruck überlastet sagt Rieck. Immerhin werden in Hamburg mittlerweile die meisten bei Post und DHL unbefristet eingestellt.

