Hamburg: Online-Plattform soll Lebensmittelspenden erleichtern

Online-Plattform soll Lebensmittelspenden erleichtern Stand: 21.04.2022 06:23 Uhr In Hamburg sollen künftig weniger Lebensmittel verschwendet werden. Dafür soll eine Online-Plattform bald Menschen, die Lebensmittel übrig haben, mit Bedürftigen vernetzen. Das hat die Hamburger Verbraucherschutzbehörde bestätigt.

Eingedellte Konserven aus dem Supermarkt, Reste von einem Groß-Catering oder Waren mit kleinen Produktionsfehlern: Solche Lebensmittel sind zwar genießbar, aber praktisch unverkäuflich - und landen deshalb oft im Müll. Und das obwohl Einrichtungen wie die Hamburger Tafel gerade jetzt händeringend nach Lebensmittel-Spendern suchen. Vor allem Großspender aus Industrie und Handel fehlen.

Start voraussichtlich ab Herbst

Aus der Verbraucherschutzbehörde heißt es dazu, es mangele oft nicht an der Spendenbereitschaft, sondern an den praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. Eine neue Internet-Plattform soll voraussichtlich ab Herbst Handel, Vereine und Initiativen vernetzen und so Angebot und Nachfrage zusammenbringen.

Auch die Hamburger Tafel soll profitieren

Auch die Hamburger Tafel soll dann davon profitieren. Sie unterstützt schon jetzt jede Woche rund 40.000 Hamburgerinnen und Hamburger mit Lebensmitteln - gut ein Viertel mehr als noch vor der Corona-Pandemie. Und die zuletzt massiv steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel haben die Nachfrage jetzt nochmal stark ansteigen lassen. Bei einigen Ausgabestellen gibt es bereits Wartelisten für Bedürftige.

