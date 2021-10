HVV bietet mit neuem Ticketsystem immer den günstigsten Fahrpreis Stand: 14.10.2021 11:20 Uhr Der Hamburger Verkehrsverbund hat heute sein neues Tarifsystem für Einzelfahrten vorgestellt. Ab nächstem Frühjahr rechnet "HVV-Any" am Ende eines Tages immer den günstigsten Tarif für den Kunden ab.

Auf einer Testfahrt probierten Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Hochbahn-Chef Henrik Falk zusammen mit HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt das System aus. Vor dem Einsteigen in den Bus aktivierten sie einmal die Handy-App, später wechselten sie in die U-Bahn. Sensoren an den Türen von Bus, Bahn und Bahnhof registrierten ihre Fahrten.

Es funktioniert kinderleicht, sagte Verkehrssenator Tjarks: "Vorteil ist, dass Menschen einfach und bequem ohne Tarifkenntnisse im öffentlichen Nahverkehr fahren können. Sie müssen sich nicht am Anfang des Tages überlegen: Kaufe ich jetzt einen Einzel- oder einen Tagesfahrschein."

Ticket soll ab Frühjahr verfügbar sein

Hochbahn-Chef Henrik Falk verspricht präzise Tagesabrechnungen. Der aktuelle Test-Stand sei: "dass jetzt die letzten zehn Prozent noch so sicher gemacht werden, dass es dann 120 prozentig funktioniert. Egal wo sie fahren im HVV."

Ab nächstem Frühjahr soll "HVV-Any" im ganzen Großraum Hamburg an den Start gehen.

