Gzuz: Staatsanwaltschaft fordert Haft für Hamburger Rapper

Die Hamburger Staatsanwaltschaft verlangt ein Jahr und zwei Monate Gefängnisfür den Rapper Gzuz von der Hamburger Band "187 Strassenbande". Der 32-Jährige ist wegen Drogenbesitzes, Waffenbesitzes, Körperverletzung und versuchtem Diebstahl angeklagt. Am Dienstag trug die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vor.

Gzuz entschuldigt sich für sein Benehmen

Der Tag begann mit einer Entschuldigung. Gzuz versprach über seinen Anwalt, sich ab sofort vor Gericht zu benehmen. Beim letzten Prozesstermin hatte er so oft mit unflätigen Zwischenrufen gestört, dass der Richter ihn von seinem eigenen Prozess ausgeschlossen hatte. So etwas solle nie wieder vorkommen, versprach der Anwalt, und, so sagte Gzuz an diesem Verhandlungstag kein Wort.

Staatsanwalt fordert Haft

Er reagierte auch nicht auf die Forderung des Staatsanwaltes, ihn für über ein Jahr in Haft zu schicken. Der Ankläger ist davon überzeugt, dass Gzuz in seiner Wohnung Marihuana hatte, Silvester mit einer Schreckschusspistole schoss, einer Frau ins Gesicht schlug und versuchte, aus einem Krankenwagen eine Sauerstoffflasche zu klauen.

Verteidiger fordert Freispruch

Da der Rapper vielfach vorbestraft sei und alle Taten unter laufender Bewährung begangen habe, müsse er jetzt in Haft. Der Anwalt des Rappers hingegen plädierte auf Freispruch. Der Amtsrichter wird sein Urteil Ende September verkünden.

