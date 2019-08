Stand: 16.08.2019 16:07 Uhr

Grüne fordern autofreie Hamburger Innenstadt

Die Hamburger Grünen wollen die Innenstadt in weiten Teilen zur autofreien Zone machen. Außerdem sollen neue Fußgängerzonen, Parks, Spielplätze und verkehrsberuhigte Bereiche die Hamburger City attraktiver machen: So sieht es das Konzept vor, das Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Fraktionschef Anjes Tjarks am Freitag vorgelegt haben.

Mönckebergstraße nur noch für Fußgänger

Aus Sicht der Grünen soll sich Hamburgs Innenstadt radikal ändern. Die Mönckebergstraße und ein Teil des Ballindamms sollen demnach zu Fußgängerzonen werden. Busse dürften dann stattdessen nur noch auf der Steinstraße fahren. Und die Gebiete südlich vom Jungfernstieg zwischen Poststraße und Neuer Wall sowie das Kontorhausviertel am Chilehaus würden zu autofreien Zonen. "Lassen Sie uns das trauen, lassen Sie uns Dinge ausprobieren, das ist unser Vorschlag", sagte Tjarks.

"Auch für den Einzelhandel von Bedeutung"

"Wir glauben, dass das etwas ist, was nicht nur für die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, sondern auch für den Einzelhandel von hervorragender Bedeutung ist", erläuterte der Fraktionsvorsitzende. Über die Mönckebergstraße sagte Tjarks: "Sie hat viel zu viele Busse und hat viel zu viele Taxen. Man wird quasi, wenn man sie quert, regelmäßig fast überfahren."

City soll attraktiver werden

Nicht nur zum Einkaufen müsse die City attraktiver werden, betonte Fegebank: "Man soll morgens am Wochenende sagen: Wir wollen uns jetzt einen schönen Tag in der Innenstadt machen, weil es dort ein gutes gastronomisches Angebot gibt, weil wir dort einen Spielplatz für unsere Kinder haben."

Die Ideen sollen nun unter anderem mit Vertretern des Handels diskutiert werden. Alle Vorschläge sollen auch in das Grünen-Regierungsprogramm für die Bürgerschaftwahl einfließen. Der Wahlkampf in Hamburg ist also eröffnet.

Hamburger Grüne zur autofreien Innenstadt NDR 90,3 - 16.08.2019 13:00 Uhr Die Hamburger Grünen haben ihr Konzept zur Entwicklung der Hamburger Innenstadt vorgelegt. Weite Teile der Innenstadt sollen zu autofreien Zonen werden. Volker Frerichs berichtet.







2,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rathausquartier als Vorgeschmack

Anfang August waren Teile des Rathausquartiers in eine Fußgängerzone umgewandelt worden. Die Kleine Johannisstraße, die Schauenburger Straße sowie Parkplätze am Dornbusch sind bis Ende Oktober für den Autoverkehr tabu. In den Straßenzügen wurden Raum- und Sitzmöbel aufgestellt und mobile Kleingärten angelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.08.2019 | 17:00 Uhr