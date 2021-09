Größtes Containerschiff der Welt im Hamburger Hafen Stand: 08.09.2021 19:24 Uhr Sie gilt als das derzeit größte Containerschiff der Welt: Die "Ever Ace" der taiwanesischen Reederei Evergreen hat am Mittwochabend den Hamburger Hafen erreicht und am Burchardkai festgemacht. Am Elbufer begrüßten viele Schaulustige den Riesen-Frachter.

Die "Ever Ace" hat Platz für 23.992 Container - etwas mehr als die frühere Rekordhalterin "HMM Algeciras", die Hamburg im vergangenen Jahr erstmals angelaufen hatte. Das Schiff ist 400 Meter lang und 61,5 Meter breit. In Hamburg sollen bis Sonnabend 6.000 Container umgeschlagen werden. Mit dem Nachthochwasser um 2 Uhr soll der Mega-Frachter dann die Hansestadt wieder verlassen.

Bald noch größere Frachter

Seinen Titel als größtes Containerschiff wird der Frachter voraussichtlich nicht lange behalten. Im kommenden Jahr sollen in China Schiffe mit mehr als 24.000 Containern Kapazität fertig gebaut werden.

Schwesterschiff blockierte den Suez-Kanal

Ein Schwesterschiff der "Ever Ace" hatte im März für Schlagzeilen gesorgt: Die "Ever Given" war im Suez-Kanal havariert und verursachte damit lange Wartezeiten in der weltweiten Schifffahrt.

