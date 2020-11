Größter mit Flüssiggas betriebener Frachter in Hamburg Stand: 08.11.2020 09:48 Uhr Im Hamburger Hafen ist am Sonntag das größte mit dem Flüssiggas LNG betriebene Containerschiff der Welt angekommen. Die "CMA CGM Jacques Saadé" ist rund 400 Meter lang und bietet Platz für 23.000 Container.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Schiff kaum von anderen großen Frachtern, nur der grün lackierte Bug gibt einen Hinweis darauf, dass das Schiff vergleichsweise umweltfreundlich unterwegs ist. Aus dem Schornstein kommt vor allem Wasserdampf. Im Vergleich mit herkömmlichem Schweröl erzeugt der Antrieb mit LNG (Liquefied Natural Gas) 20 Prozent weniger Kohlendioxid und 99 Prozent weniger Schwefeloxid und Feinstaub.

Energiewende in der Schifffahrt angestrebt

"Wir wollen die Energiewende in der Schifffahrt", sagte Peter Wolf, Chef der französischen Reederei CMA CGM in Deutschland im Gespräch mit NDR 90,3. Bis 2050 soll die komplette Containerschiffsflotte CO2-neutral fahren. Das neue LNG-Flaggschiff sei dabei ein wichtiger Schritt. Das Schiff ist benannt nach dem Gründer von CMA CGM, Jacques Saadé.

"CMA CGM Jacques Saadé" bekommt Schwesterschiffe

Der Megafrachter hat am Sonntagmorgen den Hamburger Hafen erreicht. In den kommenden Monaten laufen noch mehrere Schwesterschiffe vom Stapel, die nach Pariser Sehenswürdigkeiten benannt werden. All diese LNG-Frachter werden im Liniendienst zwischen Südostasien und Hamburg eingesetzt.

