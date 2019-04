Stand: 24.04.2019 17:58 Uhr

Gericht bremst VW-Shuttle Moia aus

Der Shuttle-Dienst Moia muss vor Gericht eine Schlappe hinnehmen: Die VW-Tochter, die mit ihrem Fahrdienst Mitte April in Hamburg gestartet ist, darf ihre Flotte von jetzt 100 Sammeltaxis nicht so schnell ausbauen wie geplant. Vor dem Verwaltungsgericht setzte ein Taxiunternehmer per Eilverfahren durch, dass erst mal nicht mehr als 200 Moia-Busse fahren dürfen.

Fahrdienst plant stadtweiten Service mit 1.000 Bussen

Ob es tatsächlich einmal wie geplant 1.000 Elektro-Sammeltaxis sein dürfen, müssen die Gerichte noch klären. Bis zur rechtlichen Klärung darf das Unternehmen in Hamburg deshalb zunächst nur 200 Fahrzeuge einsetzen und nicht wie von der Verkehrsbehörde genehmigt bis zu 500 Sammeltaxis.

Moia und Behörde wollen gegen Entscheidung vorgehen

Moia und die Verkehrsbehörde kündigten Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht gegen die vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts an. Mit 200 Fahrzeugen sei kein stadtweiter Service möglich, das Einzugsgebiet müsse dann auf die innere Stadt beschränkt werden. "Allein in den ersten zehn Tagen hatten wir 15.000 Buchungen", sagte Moia-Sprecher Christoph Ziegenmeyer. "Die Zahl der Anfragen lag bei einem Vielfachen, sodass wir heute schon die von der Behörde genehmigten 500 Fahrzeuge mit mehreren Fahrgästen pro Fahrt auslasten könnten." Auch aus Sicht der Verkehrsbehörde diene eine Beschränkung auf 200 Fahrzeuge "weder den Fahrgästen noch den Taxis".

