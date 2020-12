G20-Prozess: Fünf junge Leute in Hamburg vor Gericht Stand: 03.12.2020 06:00 Uhr Vor einer Jugendstrafkammer am Hamburger Landgericht beginnt am Donnerstag ein Prozess wegen der gewaltsamen Zwischenfälle im Rondenbarg während des G20-Gipfels im Juli 2017.

Den fünf Angeklagten im Alter von 19 bis 21 Jahren wird schwerer Landfriedensbruch in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte im besonders schweren Fall sowie mit versuchter gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Weitere Anklagepunkte sind die Bildung bewaffneter Gruppen und Sachbeschädigung.

Die drei Frauen und zwei Männer waren damals erst 16 und 17 Jahre alt. Sie waren am Morgen des 7. Juli 2017 mit bis zu 200 weiteren G20-Gegnern von einem Protestcamp im Altonaer Volkspark Richtung Innenstadt gezogen. Die Bundespolizei stoppte den Aufmarsch in der Straße Rondenbarg im Stadtteil Bahrenfeld. Aus der Menge der einheitlich schwarz Gekleideten heraus seien Polizisten mit Steinen beworfen worden, heißt es in der Anklage. Die Angeklagten sollen jedoch selbst keine Steine geworfen haben. Sie sollen sich strafbar gemacht haben, weil sie mitmarschiert seien und dadurch einzelnen Gewalttätern Deckung gegeben hätten. Von den Polizisten wurde bei der Auseinandersetzung im Rondenbarg niemand verletzt. Dagegen erlitten nach früheren Angaben der Polizei mindestens 14 G20-Gegner teilweise schwere Verletzungen, als sie versuchten, über ein Geländer zu fliehen.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Außer dem aktuellen Verfahren gibt es weitere Anklagen gegen mehr als 70 Beteiligte, die damals im Rondenbarg dabei waren. Die linke Szene hat zu Protesten gegen den Prozess aufgerufen. Das Landgericht wird bis mindestens Ende Februar verhandeln, allerdings hinter verschlossenen Türen. Weil die Angeklagten damals noch Jugendliche waren, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Ereignisse im Rondenbarg waren bereits vor drei Jahren Gegenstand eines Prozesses vor dem Amtsgericht Altona. Das Verfahren gegen einen damals 19 Jahre alten Italiener musste wegen Erkrankung der Richterin abgebrochen werden.

