Friedenslicht aus Bethlehem in Hamburg eingetroffen Stand: 12.12.2021 18:42 Uhr Von Bethlehem über Österreichs Hauptstadt Wien nach Hamburg: Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben am Sonntag das "Friedenslicht aus Bethlehem" in die Hansestadt gebracht.

Empfangen wurde das Friedenslicht von Erzbischof Stefan Heße, Bischöfin Kirsten Fehrs und der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Nach einer Feier in der Herz-Jesu-Kirche in Hamm soll das Licht in den kommenden Tagen in Hamburg unter anderem zur Bahnhofsmission und zum Obdachlosenmagazin "Hinz und Kunzt" gebracht werden.

Leitspruch: "Friedensnetz - ein Licht, das alle verbindet"

Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt, seit 1994 auch an "alle Menschen guten Willens" in Deutschland. Es wird mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder am dritten Advent nach Deutschland. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Leitspruch "Friedensnetz - ein Licht, das alle verbindet".

