Forscher und Ärzte kritisieren die Corona-Politik Stand: 23.11.2020 16:48 Uhr Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ärzten, zu der auch der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel gehört, stellt sich gegen die aktuelle Corona-Politik.

Die Forscher lassen kaum ein gutes Haar an der Corona-Politik in Deutschland. Sie bemängeln: Es fehlt immer noch an einer wissenschaftlichen Grundlage. Zum Beispiel, weil es immer noch keine repräsentativen Stichproben gibt, wie sich das Coronavirus gerade verbreitet. Wegen einer vermutlich großen Dunkelziffer würden die täglichen Meldungen der Gesundheitsämter dafür nicht ausreichen. Die Grenzwerte, wie stark die Zahl der Neu-Infektionen sinken soll, seien deshalb ebenfalls nicht wissenschaftlich fundiert. Und sie sind nach Ansicht der Forscher sogar unrealistisch.

AUDIO: Kritik an Corona-Politik: Keine Grundlage (1 Min)

Ebenso unrealistisch sei die Hoffnung, allein durch Kontakt-Einschränkungen das Virus in den Griff bekommen zu wollen. Dafür sei es längst viel zu stark verbreitet. Wichtiger sei deshalb, die besonders gefährdeten Menschen besser zu schützen.

Virologe: Debatte über Maßnahmen ist wichtig

Die Forscher hatten sich bereits in mehreren Thesen-Papieren kritisch mit der Corona-Politik auseinandergesetzt. Zur Gruppe der Forscher zählt neben Rechtsmediziner Püschel auch der ehemalige Staatsrat der Gesundheitsbehörde, Matthias Gruhl. In einer ersten Reaktion auf das neue Papier sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Tropeninstitut: Es sei gut, dass diese Debatte angestoßen wird. Denn nur wirklich gut begründete Einschränkungen werden von den Menschen akzeptiert.

Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über eine Verlängerung der Kontakt-Beschränkungen entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.11.2020 | 17:00 Uhr