Fliegerbombe in Ottensen erfolgreich entschärft Stand: 14.07.2021 19:47 Uhr Im Hamburger Stadtteil Ottensen ist am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Wegen der Entschärfung mussten Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Der 250 Kilo schwere englische Blindgänger lag in der Friedensallee zwischen einem Wohn- und einem Gewerbegebäude in vier Metern Tiefe. Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort und führte die Entschärfung durch. Dafür wurden die umliegenden Gebäude evakuiert. Am Abend verkündete die Feuerwehr Hamburg, dass die Bombe erfolreich entschärft und die Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen sukzessiv zurückgenommen werden.

Für die Arbeiten wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern um den Fundort der Bombe festgelegt. Die Feuerwehr war mit rund 340 Kräften im Einsatz. Über Lautsprecherwagen wurde die Bevölkerung innerhalb des Warnradius und in den angrenzenden Straßenzügen vom Bezirksamt Altona über den Bombenfund informiert und aufgefordert, in den Wohnungen zu bleiben.

Insgesamt mussten rund 5.500 betroffene Anwohnerinnen und Anwohner informiert werden. Die Evakuierung mitten in dem dicht besiedelten Wohngebiet hat sich dabei etwas verzögert, denn auch mehrere bettlägerige Menschen mussten in die Notunterkunft in den Messehallen gebracht werden.

Gebiet sollte weiträumig umfahren werden

Die Polizei hatte empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren und es gab erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitlich konnten die S1 und die S11 zwischen Altona und Othmarschen nicht fahren.

