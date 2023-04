Fahrradfreundlichkeit: Hamburg bei ADFC-Umfrage auf Platz sechs Stand: 24.04.2023 15:25 Uhr Zu schmale Radwege und zu viele Fahrrad-Diebstähle: In einer neuen Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit kommt Hamburg im Vergleich der 14 größten deutschen Städte auf Platz 6.

Die Hansestadt bleibt damit im Mittelfeld, wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Montag mitteilte. Im "Fahrradklima-Test 2022" schnitt die Hansestadt mit der Schulnote 3,98 ab. Die Radverkehrsbedingungen in Hamburg müssten besser werden, forderte die ADFC-Landesvorsitzende Samina Mir.

Großstädte: Bremen vorn, Essen Schlusslicht

Deutschland ist laut ADFC-Umfrage weiterhin kein besonders fahrradfreundliches Land. Das Fahrradklima in Deutschland bleibe ausbaufähig, heißt es. Demnach verteilten die rund 245.000 Befragten bei der nicht repräsentativen Umfrage im Schnitt die Schulnote 3,96 ("ausreichend"). Damit habe sich das Zufriedenheitsniveau bei Radfahrern und Radfahrerinnen seit der vorigen Umfrage aus dem Jahr 2020 nicht verändert. Auf Platz 1 des Rankings bei den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern kam erneut Bremen mit der Note 3,57. Schlusslicht ist Essen mit der Note 4,28.

Umfrage: Radfahren zu unsicher, Radwege zu schmal

Den Test gab es 2022 zum zehnten Mal. In Hamburg gab es 4.093 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Hamburg erzielt nur marginale Fortschritte im Klimatest", sagte Tom Jakobi vom Vorstand des ADFC in Hamburg. Man bleibe im grauen Mittelfeld der deutschen Großstädte. "Bei Infrastruktur und Verkehrssicherheit schneidet die Stadt besonders schlecht ab." In Hamburg empfinden laut ADFC 77 Prozent der Befragten das Radfahren als gefährlich - nur wenigen macht es überwiegend Spaß. "Besonders schlecht wird die Breite der Hamburger Radwege bewertet." Auch ungenügende Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen und das Problem der Fahrraddiebstähle sorgen laut ADFC für Unmut.

Leihrad-System gut bewertet

Als gut bewerten Hamburgs Radfahrende wie schon in den vergangenen Umfragen das öffentliche StadtRad-Leihsystem und die zahlreichen in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen, teilte der ADFC weiter mit. Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums erziele einen zumindest befriedigenden Wert. Der ADFC ist eigenen Angaben zufolge mit mehr als 220.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung von Radfahrern weltweit.

Weitere Informationen Hamburgs Grundschüler fallen öfter durch Fahrradprüfung Die Zahl der Schüler, die bei der Prüfung scheitern, steigt an. Und daran sind zum großen Teil auch die Eltern Schuld. (23.03.2023) mehr Radverkehr in Hamburg hat deutlich zugenommen Noch nie fuhren so viele Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Rad. Allerdings wurden weniger neue Radwege fertig als geplant. (26.01.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.04.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad