Stand: 17.08.2024 17:46 Uhr Fahrgast-Rekord in Hamburger Bussen

Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr steigen an - besonders deutlich in den Bussen von Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH). Laut Verkehrsbehörde war 2023 ein Rekordjahr mit 321 Millionen Bus-Fahrgästen. Im Vor-Corona-Jahr waren es noch etwa 290 Millionen gewesen. Auch in U-Bahn und S-Bahn verzeichnete die Behörde Zuwächse bei den Fahrgastzahlen. Ein Sprecher führte dies auf bessere Angebote bei den Buslinien in Verbindung mit dem HVV-Deutschland-Ticket zurück.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.08.2024 | 19:30 Uhr