FC St. Pauli gewinnt Testspiel bei Borussia Mönchengladbach

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich Selbstvertrauen für die zweite Saisonhälfte geholt. Der Tabellen-15. gewann am Sonnabend ein Testspiel beim Bundesliga-Achten Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (1:0). Den einzigen Treffer der Partie erzielte David Otto in der 23. Minute mit einem sehenswerten Hackentrick für die Hamburger. Zum Auftakt der Rückrunde tritt der FC St. Pauli am 29. Januar beim 1. FC Nürnberg an.

