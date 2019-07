Stand: 14.07.2019 06:34 Uhr

Die fahrenden Briefkästen

1920: Seit Jahren verbindet die Straßenbahn Hamburg mit seinen Vororten. Die Menschen aus Altona, Wandsbek oder Harburg nutzen sie für ihren Besuch in der Stadt. Dann gibt es eine neue Idee: "Wenn die Straßenbahnen ohnehin fahren, auf den Linien, wo sie an Postämtern vorbeifahren, dann werden sie geleert, die Postkästen, die man hinten an den Fahrzeugen installiert hat", sagt Historiker Daniel Frahm.

Hamburg war die einzige Stadt mit Postkisten an der Bahn

Im Januar 1921 wird der Vertrag zwischen der Hochbahn und der Post geschlossen. Von nun an sollen Briefkästen für Telegramme und Eilpost an den Straßenbahnen angebracht werden. Denn die Briefkästen - wie wir sie heute kennen -, gab es damals noch nicht. Das soll vor allem die Kommunikation zwischen den Vororten und der Stadt Hamburg erleichtern. Später wird der Service auch auf andere Post ausgeweitet. "Das ist definitiv eine Hamburgensie", erzählt der Historiker. "Hamburg ist die einzige Stadt, die das eingeführt hat, und es gab dann Anfragen aus Chemnitz und witzigerweise auch aus Basel. Es muss irgendwie sich verbreitet haben, die frohe Kunde, wie man denn so was installiert, wie so ein System funktioniert."

Brief in den Kasten und los geht's. Von den Vororten zum Beispiel zum Hauptbahnhof, zum Bahnpostamt am Hühnerposten. Hier wird die Post schon erwartet. "Dann ist immer zu bestimmten Zeiten da ein Mitarbeiter hin gelaufen und hat sozusagen den Briefkasten geleert. Was der arme Tor natürlich bei jedem Wetter machen musste, ob es jetzt gehagelt hat oder gestürmt. Der musste immer raus und im Zehn-Minuten-Takt diese Briefkästen leeren", berichtet Frahm.

Nicht profitabel, aber beliebt

Nach den Bombenangriffen auf Hamburg im Zweiten Weltkrieg wird der Service erst mal eingestellt. Die Bahntrassen sind vielerorts zerstört, die Straßenbahn dient als Schutttransporter. Doch bereits 1949 montieren die Arbeiter in den Hochbahn-Betriebshöfen wieder Briefkästen an die letzten Wagen. Viele Hamburger freut das, auch wenn sich der Service für die Hochbahn und die Post finanziell nicht wirklich lohnt.

Anfang der 50er Jahre werfen immer weniger Hamburger ihre Briefe hinten in den Kasten ein, owohl der Briefverkehr ständig zunimmt. Der Service enttäuscht immer öfter. Bei der Hochbahn landen Beschwerden, dass manches Mal der Briefkasten an den Bahnen fehle. "Diese Briefkästen mussten sozusagen händisch installiert werden auf dem Straßenbahn-Betriebshof. Das kann man auch vergessen", sagt Frahm. "Insofern ist das für die Kunden, die das dann nutzen wollen, erst einmal blöd. Und dann ist natürlich die Frage, was für eine Art von Brief versuche ich da rein zu stecken? Wenn ich jetzt zu Weihnachten Christstollen verschicken möchte, dann funktioniert das nicht, weil der geht halt nicht durch den Schlitz. Ich glaube, das waren die gleichen Probleme damals wie heute."

Einmalige Idee

Mancher Brief fällt auch während der Fahrt aus dem Kasten, wenn er nicht richtig eingelegt ist, außerdem nutzen die Hamburger die Briefkästen an den Straßen. Mit denen an der Straßenbahn ist 1958 deshalb Schluss, berichtet der Historiker: "Die Fahrgäste, die gesagt haben 'Jetzt bin ich gerade am Briefkasten vorbeigelaufen, habe vergessen einzustecken, ich schmeiß ihn bei der Straßenbahn rein', die sind natürlich mit einem besseren Gefühl in die Straßenbahn gestiegen und hatten die Sache abgehakt. Ich glaube, da steht der Service-Gedanke im Vordergrund, einfach auch für die Hamburger sozusagen da zu sein und denen was zu bieten."

Mehr als dreißig Jahre ist die Hamburger Straßenbahn auch Postbote. Eine einmalige Idee, an die sich manch ein Hamburger sicher noch gerne erinnert.

