Coronavirus-Fälle im UKE werfen Fragen auf

Der Corona-Ausbruch in der Onkologie-Station des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hat Fragen aufgeworfen. Unklar ist dabei nicht nur, warum sich das Virus so stark ausbreiten konnte. Unklar ist auch, ob das UKE das Ausmaß des Ausbruchs richtig eingeschätzt hat und wirklich gleich umfassend das zuständige Gesundheitsamt im Bezirk Hamburg-Nord informiert hat. Der Hamburger Senat hat jedenfalls wohl erst relativ spät erfahren, dass sich insgesamt rund 40 Patienten und Mitarbeiter in der Krebs-Abteilung mit dem Virus angesteckt haben.

Das UKE will heute bei einer Pressekonferenz zu dem Corona-Ausbruch Stellung nehmen. NDR.de überträgt sie ab 15.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Fegebank verteidigt UKE

"Wenn wir es gewusst hätten, hätten wir am Dienstag auf der Landespressekonferenz darüber informiert", heißt es auf Nachfrage aus Senatskreisen. Die für das UKE zuständige Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) verteidigte jedoch die Klinik: Das UKE habe sich an alle gesetzlichen Auflagen und Meldewege gehalten, sagte sie am Mittwoch im Gespräch mit NDR 90,3. Sie stehe im ständigen Kontakt mit dem Chef des UKE. Er habe sie regelmäßig über Corona-Fälle informiert. Das UKE unternehme jetzt alles, um herauszufinden, wie es zu dem Ausbruch kam, sagte Fegebank.

Noch drei Patienten auf der Intensivstation

Nach Angaben der Wissenschaftssenatorin sind aktuell noch 18 Krebspatienten mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, davon befinden sich drei auf der Intensivstation. Die anderen seien auf einer speziell eingerichteten Covid-19-Station untergebracht worden. "Alle anderen Krebspatienten werden weiter auf den onkologischen Stationen behandelt. Die sind aber Covid-frei."

Insgesamt rund 40 Menschen erkrankt

Eine UKE-Sprecherin bestätigte am Dienstagabend einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", das über die Erkrankungen zuerst berichtet hatte. "Im Bereich der Onkologie sind in der vergangenen Woche rund 20 Patientinnen und Patienten sowie rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen Covid-19-positiv getestet worden", erklärte die Sprecherin. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. "Einige dieser Patienten werden entsprechend noch im UKE betreut, andere sind in die Häuslichkeit entlassen worden." Bei allen Patienten werde die Krebs-Therapie fortgesetzt, so die Kliniksprecherin.

Wie kam Virus ins UKE?

Wie der "Spiegel" berichtete, sollen die Infektionen auf eine Reinigungskraft zurückgehen, die vergangene Woche erkrankt zur Arbeit gegangen sei. Sie sei dabei auch auf einer Station für Leukämie-Patienten gewesen, die besonders anfällig für jede Art von Infektionen sind. Die UKE-Sprecherin erklärte dagegen, noch sei unklar, wie das Virus in das Onkologie-Zentrum gekommen sei. Das werde jetzt mit Hochdruck aufgearbeitet.

