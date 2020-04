Stand: 17.04.2020 18:46 Uhr - NDR 90,3

Brosda: "Hamburgs Theater bleiben geschlossen" von Patricia Seeger

Während die Bücherhallen in den kommenden Tagen und Wochen schrittweise wieder geöffnet werden und es auch für die Museen erste Öffnungspläne gibt, ist die aktuelle Spielzeit der Hamburger Theater endgültig vorbei. Das bestätigte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) im Gespräch mit NDR 90,3.

Ab Montag gibt es erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Wie sieht es in der Kultur aus?

Carsten Brosda: Wir haben auf der Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin die Möglichkeit, die Bücherhallen wieder zu öffnen. Das wird nicht auf einen Schlag geschehen, sondern es beginnt damit, dass am Dienstag an zehn Stellen in der Stadt wieder Rückgabestellen geöffnet werden, was in der letzten Zeit stark nachgefragt wurde. Geplant ist, in der Woche darauf in den Stadtteilbüchereien wieder mit dem Leihgeschäft anzufangen. Im Laufe des Mais werden wir dann auch die Zentralbibliothek wieder öffnen. Parallel haben wir begonnen, mit den Museen Gespräche darüber zu führen, wie Konzepte aussehen können, damit sie wieder den Betrieb aufnehmen können. Die Ministerpräsidenten hatten angekündigt, darüber beim nächsten Treffen Ende April sprechen zu wollen. Da wollen wir dann vorbereitet sein, um schnell wieder anfangen zu können.

Wie geht es weiter für Hamburgs Kulturstätten? Hamburg Journal - 17.04.2020 19:30 Uhr Warum dürfen Museen auch mit Vorkehrungen derzeit nicht öffnen? Und wer bekommt das Geld aus dem Corona-Kulturschutzschirm? Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda im Gespräch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie sehen da die Pläne aus?

Brosda: Wir haben die Häuser gebeten, Vorschläge zu machen. Man muss ja im Prinzip die gleichen Aufgaben bewältigen wie im Einzelhandel. Die Abstandsregeln und Hygienevorschriften müssen eingehalten werden, und es wird darum gehen, die Wege durch die Häuser entsprechend zu organisieren.

Wie sieht es mit Theatern und mit Konzerten aus?

Brosda: Da haben wir mit der Verordnung, die wir heute im Senat beschlossen haben, in umgekehrter Weise für Klarheit gesorgt. Wir gehen ehrlicherweise alle davon aus, dass wir im Laufe dieser Spielzeit nicht mehr in eine Situation kommen, in der wir in einem Saal gemeinsam sitzen und jemandem zugucken, der auf der Bühne spielt, singt, tanzt oder musiziert. Deshalb haben wir gesagt, die Theater, die Elbphilharmonie, die Oper und die Musikclubs bleiben bis zum 30. Juni geschlossen. Das gibt den Häusern Planungssicherheit, weil sie nicht mehr auf eine Premiere, von der sie ahnen, dass sie sie absagen müssen, hin proben müssen.

Weitere Informationen 25 Millionen Euro Soforthilfe für Hamburgs Kultur Hamburgs Kultursenator Brosda will die von der Corona-Krise betroffenen Kulturszene schnell unterstützen. Geplant sei, schon in der kommenden Woche mit der Soforthilfe zu beginnen. mehr

Hätte es da keine kreativen Lösungen gegeben, zum Beispiel 20 Zuschauer statt 100 und alle tragen einen Mundschutz?

Brosda: Darüber werden wir sicher weiter nachdenken, denn nachdem, was uns die Experten sagen, werden wir ja mit dem Virus leben müssen, bis wir einen Impfstoff haben. Wir sind an einem Punkt, an dem es richtig und notwendig ist, vorsichtig zu sein, weil uns auch alle sagen: Wenn wir die Schrauben fester drehen müssten, weil wir ein Infektionsgeschehen bekommen haben, das wir nicht haben wollen, würde es für alle Beteiligten noch schlimmer werden.

Ob die neue Spielzeit dann als normale Spielzeit beginnen kann, oder ob die auch unter Restriktionen steht, werden wir in den kommenden Wochen und Monaten miteinander erarbeiten müssen. Wichtig ist mir zu sagen: Wir als Stadt stehen zu unserem Wort, dass wir dabei helfen, durch diese Zeit zu kommen. Wenn jemand nun länger schließen muss, werden wir darüber reden wie wir mit unseren Hilfen auf den Platz kommen, damit sichergestellt ist, dass die Institutionen das auch bewältigen können.

Das Interview führte Patricia Seeger.

Kultur in Not: Alles bleibt geschlossen Hamburg Journal - 17.04.2020 19:30 Uhr Hamburgs Kulturstätten sind derzeit im Dornröschenschlaf: Theater, Museen, Kinos und Galerien dürfen weiterhin nicht öffnen. Viele sind auf Corona-Soforthilfen angewiesen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 17.04.2020 | 19:10 Uhr