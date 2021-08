Bus stößt in Hamburg mit Lkw zusammen - Schüler verletzt Stand: 30.08.2021 18:11 Uhr Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Neuengamme sind am Montagmorgen sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Schüler. Ein Schulbus war mit einem Lkw zusammengestoßen.

Die Schülerinnen und Schüler waren gegen 8 Uhr mit dem Bus auf auf dem Weg zur Schule Curslack. In einer Kurve geriet ein entgegenkommender Lastwagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Bus. Die Fahrzeuge stießen jeweils an der linken Fahrzeugfront zusammen.

Drei Jugendliche im Krankenhaus

Mehrere Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 15 Jahren und der Busfahrer mussten von Rettungskräften versorgt werden. Nach dem Zusammenstoß klagten sie unter anderem über Kopfschmerzen. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Drei der Jugendlichen kamen ins Krankenhaus, sie erlitten Prellungen und Schürfwunden.

Polizei und Rettungskräfte waren jeweils mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Beim Aussteigen aus dem Hubschrauber verletzte sich ein Notarzt, er kam in die Klinik. Der Neuengammer Hausdeich war bis zum Vormittag für die Aufräumarbeiten gesperrt.

AUDIO: Unfall mit Schulkindern in Neuengamme (1 Min) Unfall mit Schulkindern in Neuengamme (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.08.2021 | 13:00 Uhr