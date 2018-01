Stand: 13.01.2018 13:54 Uhr

Bierdosen-Attacke bei G20: Polizist suspendiert

Ein Polizist hat sich an den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg offenbar selbst aktiv beteiligt: Der Münchner Beamte wurde auf Videos als Täter wiedererkannt, der nach der "Welcome-to-Hell"- Demonstration mindestens eine volle Bierdose auf Polizisten geworfen hatte.

Interne Ermittlungen gestartet

Gegen den 35-Jährigen und seine 29-jährige Freundin aus Hamburg läuft nun ein Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs. Im Fall des Polizisten hat das Dezernat für interne Ermittlungen übernommen. Die Innenbehörde kommentiert den Fall nicht weiter.

Bestätigt ist aber, dass die Polizei Hamburg auf den bayrischen Beamten durch eine interne Fahndung gekommen ist: Kollegen hatten den Mann auf Videomaterial wiedererkannt, auf dem zu sehen sein soll, wie er und seine Freundin Bierdosen von einer Überführung in der Breiten Straße am Fischmarkt auf Polizeibeamte geworfen haben. Getroffen haben sie aber nicht.

Wohnungen durchsucht, vom Dienst suspendiert

Bereits am Donnerstag durchsuchte die Polizei sowohl die Wohnung des beschuldigten Beamten in München als auch die seiner Freundin in Hamburg. Der Mann wurde sofort vom Dienst suspendiert. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte, er sei fassungslos, sollte sich der Verdacht gegen den bayrischen Beamten bestätigen.

