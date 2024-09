Stand: 28.09.2024 15:18 Uhr Bergedorf: Wagen rast in Laden für Pokémon-Sammelkarten

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in die Glasfassade eines Ladens für Pokémon-Sammelkarten in Bergedorf gerast. Der dabei entstandene Schaden kann laut Polizei bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Der Wagen sei Freitagnacht einer Polizeistreife aufgefallen, die das Fahrzeug kontrollieren wollte. Der Fahrer sei jedoch geflüchtet und dann in den Laden gerast. Nach Angaben der Hamburger Polizei wollte der Mann anschließend zu Fuß flüchten, konnte jedoch gestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.09.2024 | 15:00 Uhr