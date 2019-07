Stand: 08.07.2019 10:52 Uhr

Bekommt Hamburg ein eigenes Grundsteuermodell?

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat angekündigt, dass es in Hamburg ein eigenes Gesetz zur Grundsteuer auf Immobilien geben könnte. Das sagte er im Sommerinterview mit NDR 90,3. Olaf Scholz (auch SPD), Bundesfinanzminister und Vorgänger Tschentschers im Amt des Bürgermeisters, hat sein Modell zur Grundsteuer-Reform vorgelegt.

"Insgesamt keine höhere Grundsteuer für Hamburg"

Bei der Umsetzung sei eines besonders wichtig, so Tschentscher. "Insgesamt soll die Grundsteuer in Hamburg nicht höher werden", so der Bürgermeister. Es werde zwar einige geben, die mehr zahlen, andere würden dafür aber weniger zahlen. Man arbeite an einem gerechten System, das niemanden überfordere und eben nicht dazu führe, dass es insgesamt eine Erhöhung der Grundsteuer für ganz Hamburg gebe.

Bundesrecht nur, wenn es sinnvoll ist

Derzeit werde in der Finanzbehörde gerechnet, welche Auswirkungen der Gesetzentwurf haben werde, so Tschentscher. "Aber wenn es für uns nicht sinnvoll ist, das Bundesrecht zu übernehmen, würden wir die sogenannte Öffnungsklausel auch nutzen und ein eigenes Grundsteuerrecht für Hamburg entwerfen", sagte er. Entschieden werde das nach den Sommerferien, vermutlich im September.

