Stand: 27.10.2019 17:40 Uhr

Baumbesetzung im Vollhöfner Wald beendet

Tagelang haben Umweltaktivisten den Vollhöfner Wald im Süden von Hamburg besetzt. Nachdem die Polizei am Donnerstag begann, das Protestcamp zu räumen und ein Baumhaus abzubauen, kletterten sechs Aktivisten hoch in die Bäume - und harrten dort weiter aus. Doch nach vier Tagen und drei Nächten gaben sie auf: Am Sonntagnachmittag kündigten sie an, ihre Hängematten in bis zu zehn Metern Höhe zu verlassen. Kurze Zeit später waren alle sechs Besetzer wieder am Boden.

Baumbesetzung im Vollhöfner Wald beendet NDR 90,3 Aktuell - 27.10.2019 19:30 Uhr Im Vollhöfner Wald im Hamburger Süden haben Umweltaktivisten über Tage Bäume besetzt - nun ist die Aktion vorbei: Die sechs Verbliebenenen verließen die teils brüchigen Pappeln.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Besetzer in Polizeigewahrsam

Die Polizei nahm die Aktivisten noch vor Ort in Gewahrsam. Bereits am Donnerstag waren 19 Demonstranten abgeführt worden. Ob und welche Konsequenzen die Besetzung im Vollhöfner Wald hat, ist zurzeit unklar.

Die Räumung hatte eine Diskussion ausgelöst. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sprach von einem überflüssigen Einsatz. Es gebe keine "naturschutzfachliche oder zwingend rechtliche Notwendigkeit". Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Hamburg reagierte empört. Es sei inakzeptabel und komme eigentlich nie vor, dass ein Senatsmitglied öffentlich und im Rundumschlag Entscheidungen des Ersten Bürgermeisters, des für die innere Sicherheit zuständigen Senators und der ausführenden Polizei kritisiere.

Forderung nach Naturschutzgebiet

Die Aktivisten fordern, den 45 Hektar großen Wald zum Naturschutzgebiet zu erklären. Sie misstrauen dem Versprechen von Umwelt- und Wirtschaftsbehörde, auf die Abholzung der Bäume in den nächsten Jahren zu verzichten.

Areal für Hafenerweiterung

Der Vollhöfner Wald in Altenwerder ist offiziell Teil des Hafenerweiterungsgebiets. Im Februar dieses Jahres hatte es laut Hafenverwaltung Hamburg Port Authority Baugrunderkundungen gegeben, um die künftige Planung zur Erschließung von Gewerbeflächen voranzubringen. Weitere Maßnahmen sind demnach aktuell jedoch nicht vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.10.2019 | 18:00 Uhr