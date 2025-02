Stand: 17.02.2025 06:43 Uhr BSW stellt Programm für Bürgerschaftswahl in Hamburg vor

In knapp zwei Wochen wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Dafür hat jetzt auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sein Programm vorgestellt. Darin fordert die Partei unter anderem, dass an den Hamburger Universitäten nicht mehr zu militärischen Zwecken geforscht werden darf. Außerdem sollen die Corona-Maßnahmen in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Und statt einer neuen Köhlbrandbrücke solle die alte saniert werden. Laut aktuellem NDR Hamburg Trend würde das BSW an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.02.2025 | 06:00 Uhr