Altona: Neues Quartier entsteht rund um St. Trinitatis-Kirche

Stand: 02.01.2022 06:37 Uhr

In Altona entstehen rund um die alte St. Trinitatis-Kirche fünf neue Gebäude. Die Kirche an der Königstraße wird künftig von einer Pilgerherberge, Büros und Sozialwohnungen eingerahmt. In diesem Jahr beginnt der Bau.