Stand: 07.10.2019 19:06 Uhr

Windenergie soll wieder stärker ausgebaut werden

Windparks auf Nord- und Ostsee sollen nach dem Willen der Bundesregierung und der norddeutschen Bundesländer wieder stärker ausgebaut werden als bisher geplant. Von derzeit rund 7 Gigawatt soll die installierte Leistung bis 2030 auf bis zu 20 Gigawatt steigen, sagte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) am Montag in Hannover nach einem Treffen mit Vertretern der Bundesregierung und der anderen Nordländer. "Der Ausbaudeckel ist angehoben", so Lies. 20 Gigawatt bis 2030 seien das erklärte Ziel. Er sei davon überzeugt, dass dies in den nächsten Wochen und Monaten auch rechtlich fixiert werde. Bisher waren 15 Gigawatt bis 2030 das Ziel.

Spitzentreffen zur Offshore-Windkraft in Hannover Niedersachsen 18.00 - 07.10.2019 18:00 Uhr Autor/in: Carsten Wagner Der Bund will die bisherige Ausbaugrenze von 15 Gigawatt auf 20 Gigawatt Strom durch Windkraft erhöhen. Damit dieser Strom genutzt werden kann, müssen die Netze weiter ausgebaut werden.







Unterweser und Wilhelmshaven als Anlandepunkte

Als Anlandepunkte für die Offshore-Windenergie kämen an der Nordseeküste unter anderem Unterweser und Wilhelmshaven infrage, sagte Lies. Ab 2027 könnten die neuen Windparks gebaut werden. Dann seien auch entsprechend ausgebaute Netze für den Transport der zusätzlichen Energie nötig. Außerdem solle mit der neuen Energie "in großen Mengen" grüner Wasserstoff für den industriellen Bedarf produziert werden.

Windpark-Verbandschef zufrieden mit Gespräch

Uwe Knickrehm, Geschäftsführer des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore, wertete das Gespräch als Erfolg: Von dem Treffen sei "ein klares Signal" ausgegangen, sagte er zu NDR 1 Niedersachsen. Wie die von der Bundesregierung gewollte Erhöhung des Offshore-Ausbaus konkret vonstatten gehen könne, sei klarer geworden. "Alle Beteiligten sind sich über diese Herausforderung im Klaren", sagte Knickrehm. Die Behörden wüssten, dass sie entsprechende Flächen untersuchen und freigeben müssten. Die Mitglieder des Verbands wiederum seien inzwischen in der Lage, große Windparks genauso zuverlässig zu bauen wie ein großes Kohlekraftwerk.

