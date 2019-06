Stand: 23.06.2019 16:06 Uhr

Sommer im Norden: Jetzt wird's richtig heiß

Auf ein Bilderbuchwochenende mit viel Sonne und erträglichen Temperaturen folgt in der kommenden Woche eine Hitzewelle in Norddeutschland. Die Ursache sind heiße Luftmassen aus der Sahara, deren Ausläufer Südniedersachsen schon am Sonntag Temperaturen um die 30 Grad bescherten. Dieses Hoch schiebt sich in den kommenden Tagen weiter Richtung Norden. Am Montag wird es laut Vorhersage auch in den Regionen Oldenburg, Osnabrück und Hannover 31 bis 32 Grad warm. An der Küste sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen die Höchsttemperaturen bei 23 bis 27 Grad, in Hamburg bei 29 Grad.

Bis zu 38 Grad in Niedersachsen am Dienstag

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Ab Dienstag dreht der Sommer dann richtig auf, im ganzen Norden muss mit Temperaturen deutlich über 30 Grad gerechnet werden, im Binnenland werden vielfach 35 Grad erreicht, am kühlsten ist es noch in Kiel mit 28 Grad in der Spitze. Spitzenwerte von 38 Grad prognostiziert Wetterexperte Frank Böttcher für Teile Niedersachsens. "Das wird per Definition eine Hitzewelle. Das ist dann der Fall, wenn es mindestens drei Tage in Folge mehr als 30 Grad warm ist", erklärte Böttcher.

Erst am Donnerstag lässt die Hitze nach

Wolken sind auch am Mittwoch Mangelware, es bleibt trocken und sehr heiß mit maximal 29 bis 37 Grad, an den Küsten 22 bis 28 Grad. Erst am Donnerstag wird es etwas kühler, es gibt wieder ein deutliches Süd-Nord-Temperaturgefälle mit 30 Grad im Harz und 21 Grad in Flensburg.

Unwetter drohen Ende der Woche

Gegen Ende der Woche sind Böttcher zufolge Unwetter mit Hagelschauern und Sturm möglich. Im Anschluss daran kühle die Luft voraussichtlich merklich ab.

Weitere Informationen Rezepte für heiße Tage Sonne und Temperaturen bis 30 Grad - es ist Sommer im Norden. Da schmecken warme, schwere Gerichte nicht. Rezeptideen für heiße Tage - vom Salat bis zur kalten Suppe. mehr #wetterextrem - Der Norden im Klimawandel Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme oder der Anstieg des Meeresspiegels sind die Folgen - und zeigen sich auch in Norddeutschland. Informationen und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.06.2019 | 16:00 Uhr