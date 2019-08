Stand: 19.08.2019 14:32 Uhr

Wetter im Norden: Vorfreude auf Baden und Grillen

Wolken, Regen, Wind - so richtig sommerlich präsentierte sich der Norden in den vergangenen Tagen nicht. Aber jetzt gibt's Hoffnung auf echtes Sommerwetter: Zum Ende der Woche sollen die Temperaturen deutlich steigen.

In den kommenden Tagen dominiert laut der NDR Wettervorhersage aber noch ein Sonne-Wolken-Mix. Bis Mittwoch muss immer mal wieder mit einem Regenschauer gerechnet werden, der Wind bläst vor allem an den Küsten zum Teil mit starken Böen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 19 und 23 Grad ein.

Das Wetter für Norddeutschland NDR//Aktuell - 19.08.2019 14:00 Uhr Die aktuelle Wetterlage und die Vorhersage für die kommenden Tage: Der Wetterbericht von NDR//Aktuell hält Sie bei Sonne, Regen, Schnee und Glatteis auf dem Laufenden.







Ab Donnerstag immer mehr Sonne

Dann aber kommt der Donnerstag - und mit ihm bestes Bade- und Grillwetter! Dank warmer Luft aus dem Mittelmeerraum erwartet Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst Temperaturen von bis zu 27 Grad im südlichen Niedersachsen. Aber auch an der Ostseeküste kann das Thermometer bis zu 25 Grad anzeigen. Nur an der Nordseeküste und auf Helgoland bleibt es etwas kühler.

Meteorologe Eifried will zwar nicht von einem Sommer-Comeback sprechen - "denn für uns war der Sommer nie weg. Es gehören auch mal kühlere Phasen dazu." Aber er kann eine weitere gute Nachricht aus seinen Wetterdaten herauslesen: Das sonnige Wetter bleibt den Norddeutschen auch am Wochenende erhalten. Die Temperaturen steigen bis zum Sonntag stetig an, erreichen bis zu 30 Grad im Binnenland und bis zu 26 Grad an den Küsten.

