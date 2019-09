Stand: 16.09.2019 07:13 Uhr

Vergleichsweise wenig Einserabiturienten im Norden

Die Zahl der Jugendlichen, die ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma bestehen, ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der "Rheinischen Post" in den Bundesländern. Spitzenreiter Thüringen entlässt knapp 38 Prozent aller Abiturienten mit einer Eins aus der Schule.

Die Zahl der Einserabiturienten in den norddeutschen Ländern ist dabei im Vergleich der Bundesländer eher gering. So verlässt in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg jeder Vierte die Oberstufe mit einer Eins. In Niedersachsen tut dies jeder Fünfte, in Schleswig-Holstein nur gut 17 Prozent. Allerdings liegen von Schleswig-Holstein nur Daten aus 2017 vor.

Leidet Qualität oder werden Schüler zielstrebiger?

Damit gibt es in Niedersachsen und Schleswig-Holstein am wenigsten Einserschüler bundesweit. Insgesamt ist ihr Anteil von 2008 auf 2018 um 5,6 Prozent gestiegen. Der Deutsche Hochschulverband (DHV) sieht laut "Rheinischer Post" trotz verbesserter Noten einen Mangel an Wissen bei den angehenden Studierenden. Die Lehrergewerkschaft GEW glaubt, dass die Jugendlichen zielstrebiger seien.

Weitere Informationen Zahl der Schulanfänger mit Sprachdefizit steigt 5,8 Prozent der Kinder in Niedersachsen haben vor der Einschulung im vergangenen Jahr gravierende Probleme mit der deutschen Sprache gehabt. 2014 waren es lediglich 1,5 Prozent. mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | N-JOY News | 16.09.2019 | 07:30 Uhr