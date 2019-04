Stand: 19.04.2019 09:17 Uhr

Unermüdlich: Ostermärsche starten heute

"Frieden wagen - für eine gerechte Welt!" So lautet eines der Mottos der diesjährigen Ostermärsche in Norddeutschland. Traditionell zu Ostern demonstrieren Friedensbewegte und Aktivisten gegen Krieg und Aufrüstung.

Ostermärsche gestern und heute















Aus des INF-Vertrags und Milliardenausgaben für Rüstung im Fokus

Eines der zentralen Themen in diesem Jahr ist das von US-Präsident Donald Trump beabsichtigte Aus des INF-Vertrags und die dadurch drohende Stationierung neuer Atomraketen in Europa.

"Aktuell gibt Deutschland über 40 Milliarden Euro für Rüstung und Militär aus, Tendenz steigend", heißt es beim Netzwerk Friedenskooperative, das die Ostermarsch-Aktionen bündelt. Dabei werde das Geld etwa in Schulen, Kitas, Krankenhäusern, beim öffentlichen Nahverkehr, bei der Alterssicherung und dem ökologischen Umbau dringend benötigt.

Auftaktdemo am Freitag zum Fliegerhorst Jagel

Ostermärsche 2019 in Norddeutschland (Auswahl) Sonnabend

Bremen: 11 Uhr, Hauptbahnhof

Braunschweig: 11 Uhr, Kohlmarkt

Flensburg: 11 Uhr, Nordertor

Göttingen: 11 Uhr, Innenstadt

Hannover: 11 Uhr, Aegidienkirche

Kiel: 11 Uhr, Asmus-Bremer-Platz

Lübeck: 11 Uhr, Lindenplatz

Oldenburg: 11 Uhr, Brunneneck, Lange Straße

Osnabrück: 10 Uhr, Nicolaiort

Rostock: 14 Uhr, Matrosendenkmal am Kabutzenhof

Schwerin: 10 Uhr, Marianne-Grunthal-Platz

Wolfsburg: 11 Uhr, Gewerkschaftshaus, Siegfried-Ehlers-Str.



Montag

Emden: 11.15 Uhr, Bahnhof

Hamburg: 12 Uhr, St.-Georgs-Kirchhof

Lüchow 9.45 Uhr, Gaststätte Amtshof, Lange Straße 1

Wilhelmshaven: 15 Uhr, Börsenplatz

Zum Auftakt der Ostermärsche im Norden wollen sich Kriegsgegner bereits am Karfreitag um 11 Uhr vom Bahnhof Schleswig auf den Weg zum Luftwaffen-Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein machen. Dabei sollen Drohnen- und Auslandseinsätze der Bundeswehr im Vordergrund stehen. An dem Tornado-Standort beginnt der Protest somit einen Tag früher als andernorts.

Zentrale Kundgebung in Bremen am Sonnabend

Denn zentraler Auftakt für die Ostermärsche 2019 im Norden ist am Sonnabend in Bremen. Vor dem Hauptbahnhof startet dort um 11 Uhr ein Protestzug, ehe es zur Mittagsstunde auf dem Bremer Marktplatz eine zentrale Kundgebung gibt. Aktionen finden gleichzeitig mit Bremen auch in Bremerhaven und mehreren niedersächsischen Städten statt, darunter Hannover, Oldenburg, Delmenhorst, Göttingen, Braunschweig und Rotenburg/Wümme.

In Schleswig-Holstein wird am Sonnabend in Flensburg, Kiel und Lübeck demonstriert, in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock und Schwerin.

Hamburg ist erst am Ostermontag an der Reihe

In Hamburg findet der Ostermarsch traditionell erst am Ostermontag statt. Um 12 Uhr gibt es die Auftaktkundgebung im St.-Georgs-Kirchhof, ehe es auf einer Demo durch die Stadt zur Abschlusskundgebung am Carl-von-Ossietzky-Platz geht. Dort wird auch Sönke Wandschneider sprechen. Der Pastor im Ruhestand ist von Anfang an bei den Ostermärschen dabei und blickt auf mehr als sechs Jahrzehnte des Protests zurück. Zu seiner Motivation angesichts einer dennoch weitergehenden Aufrüstung sagt er im Interview mit NDR.de: "Ich bin in der Minderheit, ich bewirke wenig oder vielleicht sogar gar nichts. Aber ich war zumindest auf der Seite derjenigen, die nicht für weitere Zerstörung, für weiteres Elend gesorgt haben."

Am Ostermontag sind desweiteren Märsche in Emden und Wilhelmshaven geplant. Außerdem wollen sich im Eichsfeld Friedensmarschierer aus Niedersachsen und Thüringen am sogenannten West-Östlichen Tor auf dem ehemaligen Grenzstreifen treffen.

