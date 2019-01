Stand: 01.01.2019 07:58 Uhr

Silvesterfeiern im Norden ohne größere Zwischenfälle

Die Menschen in Norddeutschland haben das neue Jahr weitgehend friedlich begrüßt. So war die Polizei mit dem Verlauf der Nacht "bisher ganz zufrieden", sagte ein Sprecher gegen drei Uhr am Morgen. In Hamburg hatten sich tausende Menschen gegen Mitternacht an der Binnenalster, am Jungfernstieg und an den Landungsbrücken zum Feuerwerk-Schauen versammelt.

Polizei meldet bislang keine größeren Übergriffe

Mehrere Zehntausend Menchen feierten später auf der Reeperbahn weiter. Dort herrschte laut Polizei an vielen Stellen dichtes Gedränge. Viele Beamte waren gut erkennbar mit gelben Westen im Einsatz, auf Höhe der Großen Freiheit war außerdem eine mobile Wache eingerichtet worden. Der Polizei wurden bislang keine größeren Übergriffe gemeldet. Vor drei Jahren waren zahlreiche Frauen in der Silvesternacht vor allem an der Reeperbahn sexuell belästigt worden.

Auch in Schleswig-Holstein scheint es friedlich geblieben zu sein. Bis Mitternacht sei es "außergewöhnlich ruhig" zugegangen, erklärte eine Polizeisprecherin. Es seien bisher weder Gewalttaten oder sexuelle Übergriffe noch größere Unfälle mit Feuerwerkskörpern gemeldet worden.

Böller sprengt Mann die Hand weg

In Winsen an der Aller im Kreis Celle hatte sich dagegen bereits gegen 19 Uhr ein schwerer Unfall mit einem möglicherweise selbstgebauten Böller ereignet: Ein 38-Jähriger habe sich nach ersten Erkenntnissen eine Hand weggesprengt, sagte ein Sprecher der dortigen Polizei. Ein 54-Jähriger erlitt Verletzungen im Gesicht. In Hamburg seien die Verletzungen durch Böller und die Anzahl der Brände alles in allem im Rahmen "einer ganz normalen Silvesternacht" geblieben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Anzahl der Rettungseinsätze sollte später bekanntgegeben werden. Einsatzkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern berichteten ebenfalls von "eher Kleinkram".

Unfälle mit Böllern oder selbstgebautem Feuerwerk hatte es schon an den Tagen vor Silvester gegeben. So hatte in Hamburg am Sonnabend ein 14-Jähriger drei Finger durch einen Böller verloren. In Hannover hatte sich ein 18-Jähriger lebensgefährlich an einem Feuerwerkskörper verletzt, den er nach einer YouTube-Anleitung gebastelt hatte.

Erstmals war in der Hannoveraner Innenstadt das Böllern verboten worden. Auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern waren in diesem Jahr feuerwerksfreie Strandabschnitte eingerichtet worden. Ob das Böllerverbot von allen eingehalten wurde, ist noch nicht bekannt.

