Stand: 09.10.2019 17:50 Uhr

Polizei verstärkt Schutz vor Synagogen im Norden

Nach den tödlichen Schüssen von Halle (Saale) hat die Polizei den Schutz für Synagogen in Norddeutschland verstärkt. Dies gilt unter anderem für Synagogen in Hamburg. Neben dem üblichen Wachhäuschen war am Mittwochnachmittag im Stadtteil Eimsbüttel auch ein Streifenwagen vor dem jüdischen Gotteshaus positioniert. Ein Beamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den verstärkten Schutz. Es seien zusätzliche Beamte im Umfeld der Synagoge verdeckt im Einsatz. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, ist die Präsenz der Sicherheitskräfte in den Hamburger Bahnhöfen erhöht worden. Die Einsatzlage am Hamburger Flughafen habe sich bisher nicht verändert.

Mehr Schutz auch in Hannover, Rostock und Schwerin

Auch in Hannover hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gemeinden ausgeweitet. "Auch wenn mir für Niedersachsen aktuell keine konkreten Bedrohungen gegenüber jüdischen Einrichtungen bekannt sind, haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen umgehend nochmals intensiviert", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch. Er verabscheue den Angriff auf die Synagoge in Halle. "Gerade am heutigen Tag des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur, an dem Versöhnung gefeiert wird, ist dies ein besonders perfider Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft." Niedersachsen werde die Polizei in Sachsen-Anhalt bei der Suche nach den Tätern unterstützen, teilte der Minister mit. Ein Polizeihubschrauber sowie Spezialeinheiten aus Niedersachsen seien bereits im Einsatz.

In Mecklenburg-Vorpommern teilte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit, dass die jüdischen Einrichtungen im Land bis auf Weiteres "intensiver bestreift" werden. Die beiden jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre zentralen Orte und Synagogen in Rostock und Schwerin.

Tagesschau.de Link Bewaffneter Angriff auf Synagoge in Halle (Saale) In Halle (Saale) sind zwei Menschen erschossen worden. Der Generalbundesanwalt ermittelt. Die Polizei fahndet nach Flüchtigen. Alle Infos bei tagesschau.de im Liveblog. extern

Gemeinde verbarrikadiert sich in Synagoge

In Halle hatten offenbar schwer bewaffnete Angreifer versucht, in eine Synagoge einzudringen. Sie erschossen zwei Menschen in der Nähe der Synagoge. Außerdem hätten der oder die Täter versucht, das Tor des benachbarten jüdischen Friedhofs aufzuschießen, sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki. In der Synagoge habe die Gemeinde gerade den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, gefeiert. Die Menschen seien geschockt gewesen. Vor der Tür habe ein Todesopfer des Angreifers gelegen. "Wir haben die Türen von innen verbarrikadiert und auf die Polizei gewartet." Zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse war das jüdische Gotteshaus voll besetzt, sagte Privorotzki dem "Spiegel". Es seien 70 bis 80 Menschen in der Synagoge gewesen.

"Wir beten für die Ermordeten"

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, sagte in einer ersten Reaktion: "Wir fühlen uns hier von der Polizei gut geschützt. Da sehen wir keine Probleme."

Die jüdische Gemeinde Schaumburg will den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur weiter begehen. "Fasten wird nicht unterbrochen", sagte die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde im Landkreis Schaumburg, Marina Jalowaja. "Wir werden für die Ermordeten beten."

Fernzüge werden umgeleitet

Die Ereignisse in Halle wirken sich auch auf den Bahnverkehr aus, da die Behörden den Bahnhof in der Stadt vorübergehend gesperrt haben. Fernzüge werden umgeleitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind auch die Verbindungen Hamburg-München und Norddeich Mole-Dresden betroffen. Die Züge können sich um etwa 15 Minuten verspäten.

