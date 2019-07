Stand: 10.07.2019 14:21 Uhr

Viele Hörer für NDR Hörfunkprogramme im Norden

Gut 6,3 Millionen Menschen schalten täglich die Hörfunkangebote des Norddeutschen Rundfunks ein. Das Ergebnis der aktuellen Media-Analyse weist eine Tagesreichweite in Norddeutschland von 45,6 Prozent aus. Die private Konkurrenz im Sendegebiet, 17 kommerzielle Radiostationen, liegt 1,2 Prozentpunkte dahinter.

Der NDR ist in zwei der vier Bundesländer im Sendegebiet mit einem Programm Marktführer. Der gesamte Marktanteil des NDR beträgt 44,5 Prozent, der der Mitbewerber bei 45,6 Prozent.

Insgesamt hören in Norddeutschland rund 9,5 Millionen Menschen (78,1 Prozent Tagesreichweite) täglich Radio - im Schnitt fast 200 Minuten. "Vier von fünf Norddeutschen schalten täglich ein und die Hördauer ist sogar gestiegen. Unsere Mischung aus Information, Unterhaltung, Service und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Dafür danke ich allen Hörerinnen und Hörern und allen, die für den Erfolg der NDR Programme arbeiten", sagte NDR Intendant Lutz Marmor am Mittwoch.

Der Marktanteil sagt aus, wie groß der Anteil der Hördauer eines Programms an der Hördauer aller Sender ist. Die Tagesreichweite umfasst alle Personen, die im Tagesablauf (5 bis 24 Uhr) während mindestens eines vorgegebenen Zeitintervalls (15 Minuten) ein Radioprogramm gehört haben und sei es auch nur für ein paar Minuten. Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf die Wochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf Montag bis Freitag).

Niedersachsen: NDR 1 deutlich vor NDR 2

NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen in Niedersachsen zum 15. Mal in Folge die Plätze eins und zwei im Ranking. NDR 1 Niedersachsen hat einen Marktanteil von 20,6 Prozent (1,6 Millionen Hörer täglich), NDR 2 liegt bei 16,0 Prozent Marktanteil. Trotz leichter Rückgänge bleiben beide Programme vor den privat-kommerziellen Anbietern Radio ffn (15,1 Prozent) und Antenne Niedersachsen (11,1 Prozent). Der NDR erreicht mit seinem gesamten Radio-Angebot in Niedersachsen einen Marktanteil von 44,7 Prozent, alle Privatsender kommen zusammen auf 42,6 Prozent.

Schleswig-Holstein: NDR Marktanteil liegt bei 45 Prozent

Im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein erreicht NDR 1 Welle Nord mit 16,2 Prozent einen etwas geringeren Marktanteil als bei der Media-Analyse vor einem halben Jahr (18,0 Prozent). Täglich schalten 453.000 Menschen ein. Der Marktanteil von NDR 2 liegt stabil bei 14,5 Prozent, N-JOY kommt auf 4,3 Prozent. Mit allen seinen Radioprogrammen erzielt der NDR in Schleswig-Holstein einen Marktanteil von 45,1 Prozent, die private Konkurrenz liegt bei 50,3 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: NDR 1 Radio MV weiter an der Spitze

NDR 1 Radio MV ist zum sechsten Mal hintereinander Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Marktanteil von jetzt 26,4 Prozent. Der Vorsprung vor der Ostseewelle (22,8 Prozent) beträgt 3,6 Prozentpunkte. NDR 1 Radio MV hat seine Tagesreichweite auf 27,9 Prozent gesteigert. Alle NDR Programme zusammen kommen in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Marktanteil von 44,1 Prozent, die Privatsender erreichen 50,0 Prozent.

Bundesweit schalten jeden Tag 414.000 Menschen NDR 1 Radio MV ein. "NDR 1 Radio MV ist und bleibt die Stimme Mecklenburg-Vorpommerns. Das Programm trifft mit seiner besonderen Mischung aus Musik und Information den Geschmack der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern", sagte NDR Intendant Marmor.

Hamburg: Höherer Marktanteil für NDR 2

In Hamburg hält NDR 90,3 seinen Marktanteil stabil, aktuell liegt er bei 16,1 Prozent. Bundesweit schalten täglich 402.000 Menschen das Programm ein. In der Hansestadt ist der Radiomarkt wegen vieler konkurrierender Programme hart umkämpft. NDR 2 steigert hier seinen Marktanteil auf 14,5 Prozent. Mit allen seinen Programmen baut der NDR in Hamburg den Marktanteil auf 42,6 Prozent aus. Die kommerzielle Konkurrenz liegt bei 48,0 Prozent.

Fast vier Millionen Hörer für NDR 2 und N-JOY

NDR 2 bleibt mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent stabil. 2,6 Millionen Menschen bundesweit schalten das Pop-Programm täglich ein. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag bleibt stabil bei 807.000.

N-JOY kommt im Norden auf eine Tagesreichweite von 8,1 Prozent. Bundesweit hat N‑JOY täglich rund 1,1 Millionen Hörerinnen und Hörer.

NDR Info liegt bei einer Tagesreichweite von 4,9 Prozent. Bundesweit nutzen 653.000 Menschen täglich das Programm. Der Weiteste Hörerkreis von NDR Info ist auf rund 3,1 Millionen Menschen bundesweit gestiegen.

NDR Kultur erzielt in Norddeutschland eine Tagesreichweite von 1,9 Prozent. Den Weitesten Hörerkreis bilden jetzt bundesweit rund 1,9 Millionen Menschen, ein Plus von 38.000.

Bei der Media-Analyse wird durch eine Befragung in Deutschland zweimal jährlich ermittelt, wie viele Menschen ein Radioprogramm hören. Die Ergebnisse der nächsten Mediaanalyse werden am 25. März 2020 veröffentlicht.

