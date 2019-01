Stand: 01.01.2019 08:16 Uhr

Das neue Jahr beginnt stürmisch

Am Neujahrstag weht eine steife Brise - für die deutsche Ostseeküste gilt sogar eine Sturmflutwarnung. An der See sind heute schwere Sturmböen möglich, teils auch orkanartige Böen. Ansonsten ist das Wetter größtenteils durchwachsen. Immerhin bis zu 9 Grad Celsius sind heute drin. Vor allem an den Küsten sind später Auflockerungen mit etwas Sonnenschein möglich.

Kühlungsborn sagt Neujahrsprogramm ab

In Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern sagten die Veranstalter aus Sicherheitsgründen bereits das komplette Neujahrsprogramm ab. Das beinhaltet sowohl das geplante Neujahrsanbaden ab 13 Uhr an der Seebrücke - inklusive Programm auf dem Seebrückenvorplatz - wie auch das Neujahrsprogramm im Konzertgarten West.

Mittwoch und Donnerstag wird es sonnig

Am Mittwoch und Donnerstag erwartet die Norddeutschen dann viel Sonnenschein: "Überwiegend heiter, zeitweise komplett wolkenlos und Sonne satt, dabei überall trocken", heißt es im Wetterbericht für Mittwoch. Allerdings macht der Wind es noch etwas ungemütlich, denn er lässt erst im Tagesverlauf allmählich nach. Vor allem an der Ostsee soll es am Mittwoch noch sehr stürmisch sein.

Am Donnerstag ist es im Norden dann erneut vielfach sonnig. Nur zum Emsland hin ist mit mehr Wolken zu rechnen, aber auch dort bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen am Donnerstag aber nur noch auf etwa 6 Grad im äußersten Westen und 1 Grad im Osten.

