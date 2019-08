Stand: 01.08.2019 13:00 Uhr

DLRG: Bislang 62 Menschen im Norden ertrunken

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in norddeutschen Gewässern mindestens 62 Menschen ertrunken - neun weniger als im Vorjahreszeitraum. Das gab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag bekannt. Bundesweit ertranken 250 Personen - 29 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2018. Ein Zeichen zur Entwarnung sei dies jedoch nicht, betonte Pressesprecher Achim Wiese: "Die Zahl der Ertrunkenen ist nun mal sehr wetterabhängig. Im Gegensatz zum Vorjahr waren der Frühling und der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten und das spiegelt sich in den erfassten Zahlen wider." Im Vergleich liegt das Flächenland Niedersachsen mit 29 Fällen (7 weniger als zum Stichtag 20. Juli im Vorjahr) hinter Bayern und Nordrhein-Westfalen auf Platz drei. In Mecklenburg-Vorpommern ertranken 14 (2 weniger), in Hamburg 10 (4 weniger). Im Norden ist die Zahl der Ertrunkenen nur in Schleswig-Holstein gestiegen: von 5 auf 9.

Die meisten Opfer verunglücken an ungesicherten Badestellen

Nach wie vor ereignen sich mehr als 90 Prozent der tödlichen Unfälle im Binnenland - insbesondere an ungesicherten Badestellen. "An Flüssen, Seen und Teichen sind in den wenigsten Fällen Rettungsschwimmer im Einsatz. Wir betonen immer wieder unsere Bereitschaft, mit Kommunen oder Landkreisen zusammenzuarbeiten. Ein simples Badeverbotsschild reicht eben nicht aus, um Menschen vorm Sprung ins unbewachte und vor allem unbekannte Gewässer abzuhalten", sagte Wiese.

Sieben Menschen ertrinken in Nord- und Ostsee

Sieben Menschen kamen in den Meeren zu Tode, sechs davon in der Ostsee, einer in der Nordsee. Das ist insgesamt ein Fall weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die vergleichsweise geringe Zahl ist aus Sicht der DLRG ein Indiz dafür, dass der Zentrale Wasserrettungsdienst Küste funktioniert. Hauptgründe für das Ertrinken seien auch hier das Baden an unbewachten Stränden sowie Alkohol, Leichtsinn und Selbstüberschätzung.

01.08.2019