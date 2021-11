Round Midnight: "Jazz Heroes" auf NDR Kultur Einmal im Monat spricht Arne Reimer mit Moderatorin Sarah Seidel über seine sehr persönlichen und intensiven Begegungen mit den großen Musikerinnen und Musikern.

Begegnungen mit den "Heroes" des amerikanischen Jazz. Zuhause, in ihrer Privatsphäre. Der Fotograf und Autor Arne Reimer hat besondere Situationen mit den Größen des Jazz erlebt, hat sich ihre Geschichten erzählen lassen. Einmal im Monat fragt Moderatorin Sarah Seidel danach, wie und wo Arne Reimer den "Jazz Heroes" begegnet ist. Dabei verdichten sich in der Unterhaltung Privates und jazzhistorischer Kontext mit ausgewählter Musik zu schillernden Portraits.

In 30 Sendeminuten werden die Musikerinnen und Musiker als Künstlerpersönlichkeiten und als Menschen erlebbar. Anekdoten und Jazzgeschichte mit einem unterhaltsamen Unterton. So nah wie in dieser Sendereihe sind die "Jazz Heroes" nur selten zu erleben.