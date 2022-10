NDR Sachbuchpreis: Diese drei Bücher stehen auf der Shortlist Stand: 24.10.2022 06:00 Uhr Der NDR zeichnet am 3. November das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch aus. Aus den zehn Titeln der Longlist hat die Jury des NDR Sachbuchpreises drei Titel für die Shortlist ausgewählt.

Auf der Shortlist stehen die Bücher"Klima außer Kontrolle" von Susanne Götze und Annika Joeres, "Gefährlicher Glaube" von Pia Lamberty und Katharina Nocun sowie "Offene Wunden Osteuropas" von Franziska Davies und Katja Makhotina. Der NDR Sachbuchpreis wird am 3. November in einer feierlichen Verleihung in Göttingen den Gewinnerinnen überreicht. Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr live im Radio auf NDR Kultur und im Livestream auf NDR.de übertragen.

"Klima außer Kontrolle" von Susanne Götze und Annika Joeres

Wetterereignisse nehmen in Deutschland immer extremere Formen an. In "Klima außer Kontrolle" fragen die Autorinnen Susanne Götze und Annika Joeres, wie gut Deutschland auf diese Extreme vorbereitet ist. Was ist zu tun, in immer heißeren Sommern? Was, wenn Bäche ganze Ortschaften mit sich reißen? In dem Buch zeigen sich sowohl immenses Fachwissen als auch eine lange und aufwendige Recherche in ganz Deutschland.

Die Autorinnen verknüpfen dabei Analysen zum Klimawandel mit den Folgen für uns direkt vor Ort. Sie beschreiben, wie wenig in Deutschland bisher für eine Anpassung an die veränderte Klima-Situation getan wird und zeigen auf, was alles getan werden müsste. Dabei entwickeln Götze und Joeres auch konkrete Lösungsvorschläge. "Klima außer Kontrolle" ist ein extrem relevantes Buch für die kommenden Jahre - in dem man in Zukunft immer wieder einzelne Themen nachschlagen und nachlesen kann.

"Gefährlicher Glaube" von Pia Lamberty und Katharina Nocun

Esoterik ist längst kein Nischenthema mehr, sondern in der Mitte unserer vermeintlich rationalen Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen suchen ihr wahres Selbst in esoterischen Heilsversprechen. Esoterisch aufgeladene Produkte finden sich inzwischen in jedem Supermarkt. Die wachsende Anhängerschaft wird radikaler und politisiert sich. Diese These belegen Pia Lamberty und Katharina Nocun eindrucksvoll in ihrem Buch "Gefährlicher Glaube". Die beiden Autorinnen erhellen das Dunkelfeld der Esoterik-Welt mit fundierter Recherche und weisen mutig auf Gefahren für Individuum und Gesellschaft hin. Im Bio-Laden um die Ecke etwa checken sie die Etiketten von Mineralwasserflaschen, bei denen der angeblich "toxische Barcode" mit Hilfe von Unendlichkeits-Symbolen unschädlich gemacht werden soll.

Sie erzählen von der Hoffnung schwerkranker Patientinnen und Patienten bei der Suche nach "alternativen Therapien" wie der "Germanischen Neuen Heilkunde" und beschreiben, wie Esoterik als Einstieg in rechtsextreme Gruppierungen funktioniert. Das Buch "Gefährlicher Glaube" öffnet die Augen für esoterisches Gedankengut im Alltag und ermutigt dazu, esoterische Äußerungen nicht unwidersprochen zu lassen. Sondern sich klar zu positionieren und einer Auseinandersetzung auch im Freundes- und Bekanntenkreis zu stellen - mit Verständnis und Argumenten.

"Offene Wunden Osteuropas" von Franziska Davies und Katja Makhotina

"Offene Wunden Osteuropas" ist ein Geschichtsbuch mit geradezu unheimlicher Aktualität. Die beiden Autorinnen - eine aus Deutschland, die andere aus Russland - reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Gedenkorte in Polen, in Belarus, in der Ukraine, in Russland und im Baltikum sind die Ankerpunkte dieser Reisen, die die Autorinnen vor dem Februar 2022 unternommen haben. In zehn exzellent geschriebenen Essays zeigen sie den deutschen Leserinnen und Lesern, wie wenig uns immer noch über viele Gräueltaten von Wehrmacht und SS in Osteuropa bewusst ist.

Allein die Besichtigung und Beschreibung des Vergessenen wäre wertvoll und aufschlussreich gewesen - nun aber wirft Putins Angriff auf die Ukraine ein grelles Schlaglicht auf all diese "offenen Wunden". Davies und Makhotina haben die aktuellen Entwicklungen noch in ihr Buch aufgenommen. Es erschließt sich, wie die Vernichtung der jüdischen Kultur in der Ukraine, die Erwartungen der Osteuropäer an Deutschland, die russische Propaganda und die polnischen Erinnerungen an den Weltkrieg unauflöslich miteinander zusammenhängen.

